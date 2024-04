Докато Рафах се готви за нови удари, Израел атакува сърцето на Газа (ВИДЕО)

Израел предприе поредица от атаки в Ивицата Газа и срещу Рафах в последните 48 часа.

Новините идват на фона на решението на Камарата на представителите на САЩ да придвижи законодателния пакет от 95 милиарда долара, предоставящ помощ на Украйна, Израел и Индо-Тихоокеанския регион. ОЩЕ: Хамас осъди военната помощ на САЩ за Израел

Израелската армия атакува квартал "Туфа" в централната част на Газа, предава Анадолската агенция.

Местни източници на агенцията твърдят, че става въпрос за две израелски въздушни удари. Те са били насочени късно в неделя към южните райони на Газа и квартал "Туфа". ОЩЕ: Израел ликвидира трима бойци на Хизбула в Ливан

Междувременно цивилни бяха убити, а други ранени при израелски въздушен удар срещу джамията Ал-Таква в бежанския лагер Ал-Бурейдж в централната част на Ивицата Газа, пише още турската агенция.

Израелският артилерийски обстрел е насочен и към източната част на бежанския лагер Ал-Магази и югоизточния район на Хан Юнис, съобщи турската медиия, позовавайки се на официалната информационна агенция на Палестина Wafa.

Друг израелски въздушен удар беше насочен към входа на бежанския лагер Ал-Бурейдж и бежанския лагер Ал-Нусейрат.

Рано тази сутрин Тел Авив атакува в бежанския лагер "Нусейрат", вследствие на което има седем убити. Израелската армия концентрира атаките си в централните райони, където бежански лагери биват многократно атакувани. Техните здравни заведения, жилищни сгради и инфраструктура са унищожени, допълва Al Jazeera.

Днешната атака срещу бежанския лагер в "Нусейрат" идва ден след бомбардировки, които убиха 24 души в южния град Рафах – включително 16 деца и шест жени.

Хората все още се справят с последствията от изминалото денонощие.

В социалните мрежи дори се появиха кадри на палестинско момче, което се опитва да премахне развалините от дома на семейството си в Рафах, който беше разрушен от израелските въздушни удари.

A Palestinian boy trying to remove the rubble of his family's home in Rafah, which was destroyed by Israeli airstrikes. pic.twitter.com/SmsHsaOgNK