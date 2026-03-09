Докато Тръмп играе голф: Ракета от "Пейтриът" изглежда падна в квартал в Манама (ВИДЕО)

Правителството на Гюров:

Новата война в Близкия изток между Иран, САЩ и Израел поне засега изглежда няма никакви признаци да спре, като видеокадри от пораженията специално нанасяни от ракети и далекобойни дронове постоянно наводняват социалните мрежи. Впечатляващи от военна гледна точка събития се случват постоянно - някои от тях обаче се открояват.

Видео показва как ракета пада в района на един от кварталите на Манама, столицата на Бахрейн. Според турския информационен проект Clash Report това е ракета-прехващач от американска ПВО система Patriot ("Пейтриът"). Все още няма достоверна информация дали и какви щети има заради случилото се - в социалните мрежи този случай се смесва със случай, при който беше уцелен жилищен район в Саудитска Арабия и загинаха 2-ма души, а 12 бяха ранени - ОЩЕ: Жертви и ранени, след като снаряд падна в жилищен район в Саудитска Арабия. ОАЕ отричат да са атакували Иран

И докато в Близкия изток всичко гори, носещият основната отговорност - американският президент Доналд Тръмп - не изглежда да се безпокои твърде много. Видеокадри показват, че той не се лишава от удоволствието си да играе голф:

