Докато Тръмп играе голф: Ракета от "Пейтриът" изглежда падна в квартал в Манама (ВИДЕО)

Новата война в Близкия изток между Иран, САЩ и Израел поне засега изглежда няма никакви признаци да спре, като видеокадри от пораженията специално нанасяни от ракети и далекобойни дронове постоянно наводняват социалните мрежи. Впечатляващи от военна гледна точка събития се случват постоянно - някои от тях обаче се открояват.
Видео показва как ракета пада в района на един от кварталите на Манама, столицата на Бахрейн. Според турския информационен проект Clash Report това е ракета-прехващач от американска ПВО система Patriot ("Пейтриът"). Все още няма достоверна информация дали и какви щети има заради случилото се - в социалните мрежи този случай се смесва със случай, при който беше уцелен жилищен район в Саудитска Арабия и загинаха 2-ма души, а 12 бяха ранени - ОЩЕ: Жертви и ранени, след като снаряд падна в жилищен район в Саудитска Арабия. ОАЕ отричат да са атакували Иран
WATCH: It appears a Patriot interceptor malfunctioned and crashed into a neighborhood in Manama, Bahrain. pic.twitter.com/3GC4WgujQj— Clash Report (@clashreport) March 8, 2026
И докато в Близкия изток всичко гори, носещият основната отговорност - американският президент Доналд Тръмп - не изглежда да се безпокои твърде много. Видеокадри показват, че той не се лишава от удоволствието си да играе голф:
Wartime President Donald Trump is playing golf while the war continues.pic.twitter.com/i0nFa9OSev— Clash Report (@clashreport) March 8, 2026