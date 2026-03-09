Сухопътна операция в Иран: Тръмп с нови детайли, докато Техеран го плаши с "10 години война" и "изненади" (ВИДЕО)

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви пред The New York Post на 9 март, че „ни най-малко“ не планира да изпрати американски войски в Иран, за да осъществят контрол над обогатения уран и да обезопасят ядрените материали в Исфахан. Думите му дойдоха в етап от войната на Щатите и Израел срещу Ислямската република, в който усилено се заговори за продължаване на кампанията със сухопътна операция.

„Не сме взели никакво решение по този въпрос. Ни най-малко не сме близо до това“, заяви Тръмп по повод съобщенията за дискусии относно разполагането на американски войски в подземния обогатителен комплекс на Иран, намиращ се близо до древната персийска столица Исфахан: Планове: Спецчасти на САЩ и Израел влизат в Иран за обогатения уран. Идва ли мощен удар срещу иранския петрол? (ВИДЕО).

Тръмп, който говори по телефона от своя голф клуб в Доръл, Флорида, потуши спекулациите за евентуални сухопътни войски, след като в събота следобед заяви пред репортери на борда на Air Force One, че „не сме говорили за“ тази възможност, но медии като Semafor, NBC News и Axios съобщиха същия ден, че този сценарий се обсъжда активно.

Тръмп крие плановете на САЩ за Моджтаба Хаменей

Тръмп също така заяви, че „не е доволен“ от 56-годишния Моджтаба Хаменей, който през уикенда замени баща си като върховен лидер на теократичната държава след ликвидирането на Али Хаменей. Но републиканецът не повтори по-ранната си заплаха да убие всеки наследник, който поеме властта без неговото съгласие. „Няма да ви кажа“, заяви Тръмп относно плановете си за по-младия Хаменей. „Няма да ви кажа. Не съм доволен от него".

Днес проправителствена тълпа в Техеран излезе с плакати с изображения на новия върховен лидер на Иран, заедно с покойния върховен лидер Али Хаменей, по време на събрание в знак на подкрепа за режима на фона на войната. Същата демонстрация имаше в Исфахан, където се чуваха множество викове "Аллах е велик!".

WATCH: Iranians in Isfahan shouting “Allahu Akbar” as explosions were heard during U.S./Israeli strikes on the city. pic.twitter.com/9TVXVJWp7c — Clash Report (@clashreport) March 9, 2026

Още: Путин не скри задоволството си от новия лидер на Иран, самият той ще говори до часове

Малко преди синът на покойния аятолах да бъде назначен за негов заместник, Тръмп заяви пред ABC News, че новият лидер „няма да се задържи дълго“, ако „не получи одобрението ни“. Отделно каза пред Axios миналата седмица: "Аз трябва да се намеся в назначаването, както с Делси (Родригес) във Венецуела", визирайки бившия вицепрезидент на Николас Мадуро, която пое властта с одобрение от Вашингтон след залавянето на диктатора.

Тръмп отделно заяви, че корабите, които чакат в Ормузкия проток, трябва да „покажат кураж“ и да преминат през водния път, отговарящ за около 20% от световните доставки на петрол и втечнен газ, въпреки напрежението с Иран. В интервю за водещия на Fox News Брайън Килмийд в неделя той каза: „Няма от какво да се страхуваме, те нямат военноморски флот, потопихме всичките им кораби... и всичките им пускови установки, с изключение на 20%“.

Trump said ships waiting at the Strait of Hormuz should “show some guts” and move through the waterway despite tensions with Iran.



In an interview with Fox News host Brian Kilmeade on Sunday, Trump said, “There’s nothing to be afraid of, they have no Navy, we sunk all their… pic.twitter.com/wi5KIMrn9l — Clash Report (@clashreport) March 9, 2026

Още: Ирански прокурор повдигна обвинения на Тръмп и Нетаняху, Рубио нарече Техеран "топ похитител"

"Малко вероятно е да бъде постигната каквато и да е сигурност в Ормузкия проток сред пламъците на войната, запалена от Съединените щати и Израел в региона – особено ако това се случи по замисъл на страни, които не са далеч от подкрепата на тази война и допринасят за нейното ескалиране", отвърна задочно секретарят на Върховния съвет по национална сигурност на Иран Али Лариджани, който реално получи властта в Иран от аятолах Али Хаменей още от началото на новата година.

Още: Иран отново атакува НАТО: Трети неуспешен опит за ракетен удар по Турция (ВИДЕО)

Иран бил готов за "най-малко 10 години война"

Съветникът на Иранската революционна гвардия бригаден генерал Сардар Ебрахим Джабари междувременно обяви, че Техеран не е толкова близо до капитулация, както иска Тръмп. "Като човек, който е информиран, казвам следното: ние сме подготвени за десет години война със Съединените щати — най-малко десет години", заяви той.

IRGC Advisor Brigadier General Sardar Ebrahim Jabbari:



As someone who is informed, I say this: we are prepared for ten years of war with the United States — at least ten years. pic.twitter.com/z3tJQyyzw1 — Clash Report (@clashreport) March 9, 2026

"Девет дни след началото на операция „Епична грешка“ цените на петрола се удвоиха, а цените на всички суровини се покачиха драстично" - така пък коментира цената на войната външният министър на Ислямската република Абас Арагчи, подигравайки се с името на операцията на САЩ "Епична ярост". "Знаем, че САЩ заговорничат срещу нашите петролни и ядрени обекти с надеждата да ограничат огромния инфлационен шок. Иран е напълно подготвен. И ние също имаме много изненади в запас", предупреди Арагчи.

Iranian Foreign Minister Araghchi:



9 days into Operation Epic Mistake, oil prices have doubled while all commodities are skyrocketing.



We know the U.S. is plotting against our oil and nuclear sites in hopes of containing huge inflationary shock. Iran is fully prepared.



And… pic.twitter.com/qbPeddsiXW — Clash Report (@clashreport) March 9, 2026

Още: Една седмица война на САЩ в Иран е струвала гигантска сума. Пийт Хегсет: "Това е само началото" (ВИДЕО)