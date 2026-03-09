Учени предупреждават: Застрашени сме от нашествие на едри животни

Сладководните езера по света са все по-застрашени от разпространението на десетки инвазивни видове едри животни, показва първата глобална оценка по темата, съобщава ДПА, позовавайки се на германски учени. От хипопотами в Колумбия до каймани в Китай, изследователи в Берлин са идентифицирали общо 93 вида "мегафауна" сред сладководните животни, въведени извън естествения им ареал, които увреждат крехките екосистеми на новата си среда.

Снимка: iStock

Това представлява почти половината (43 процента) от всички 216 вида с тегло 30 килограма или повече, установени в проучването, съобщи Институтът за сладководна екология и вътрешни риболовни ресурси "Лайбниц" (IGB). Резултатите са публикувани в научното списание One Earth.

Според екипа такива въвеждания засягат 142 страни и региони на всички континенти с изключение на Антарктида.

Още: Заплаха за природата: Мигриращите животни са пред масово изчезване

Най-голям брой въведени видове сладководна мегафауна има в Съединените щати – 52. Следват Китай с 28, Канада с 23, Русия с 19 и Белгия с 18. Германия е непосредствено след тях със 17 инвазивни вида.

За разлика от по-дребните животни, които често попадат в нови води незабелязано – например чрез корпусите на кораби или чрез пренасяне от птици – големите видове обикновено се въвеждат умишлено, често заради предполагаеми икономически ползи.

Снимка: iStock

Проучването показва, че от 59-те неместни големи сладководни животни, за които са документирани ползи, 26 имат и отрицателно въздействие – почти половината. Това се отнася най-вече за едри видове риби като шаран, сьомга и сом.

Като пример учените посочват нилския костур (Lates niloticus) в африканското езеро Виктория, където видът е въведен през 60-те години на миналия век с цел да подпомогне местната риболовна индустрия.

Още: Не всички хора са опасни: Как дивите животни различават туристите от ловците

Вместо това бързото разпространение на хищника, който може да достигне тегло до 200 килограма, е довело до унищожаване на популациите от местни риби. Много рибари са загубили препитанието си, а според изследователите хроничното недохранване сред децата и майките в околните общности се е увеличило, пише БТА.