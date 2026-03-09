Ирански прокурор повдигна обвинения на Тръмп и Нетаняху, Рубио нарече Техеран "топ похитител"

Прокурорът на Техеран Али Салехи заяви, че са започнати съдебни производства срещу американския президент Доналд Тръмп, израелския премиер Бенямин Нетаняху и други лица, които той описа като отговорни за последните атаки срещу Ислямската република. Според свързаната с Иранската революционна гвардия агенция Tasnim делото е предадено на прокуратурата по международни дела в Техеран, като са издадени заповеди за откриване на съдебно досие и започване на предварителни разследвания.

Още: Войната на Тръмп, или как Белият дом заобикаля Конгреса

Държавният секретар на САЩ: Иран е водещият спонсор на тероризма в света

Американският държавен секретар Марко Рубио междувременно заяви, че Съединените щати са ангажирани в операция срещу „водещия похитител на заложници в света“ и „водещия спонсор на тероризма в света, режимът в Иран“. В изказване по повод Деня на американските заложници и неправомерно задържани лица Рубио заяви, че целите на мисията са ясни: „Да се унищожи способността на този режим да изстрелва ракети - както чрез унищожаване на ракетите, така и на пусковите им установки. Да унищожим фабриките, които произвеждат тези ракети, и да унищожим военноморските им сили“.

Marco Rubio on Iran:



When it comes to hostage-taking, there has been no worse offender in the world than the clerical regime in Tehran.



They are the worst offenders in the world of terrorism and hostage-taking. pic.twitter.com/H3hBM5JN3D — Clash Report (@clashreport) March 9, 2026

Още: Цената на петрола с любопитен завой след шоковото поскъпване

Рубио заяви, че Съединените щати са „на път да постигнат тази цел“, добавяйки, че „всеки ден режимът в Иран разполага с по-малко ракети, по-малко пускови установки, фабриките му работят по-малко, а военноморските му сили са в процес на разформироване“.

Той обвини Техеран в опит да дестабилизира региона, като заяви: „Те се опитват да държат света като заложник. Те атакуват съседите си... енергийната им инфраструктура, цивилното им население. Атакуват посолства. Това е терористично правителство“.

Той също така спомена дългогодишния случай с бившия агент на ФБР Робърт Левинсън, който изчезна в Иран през 2007 г., наричайки го „напомняне за същността на режима, с който имаме работа в Техеран“, предаде опозиционната телевизия Iran International, която излъчва от Лондон.

Още: Една седмица война на САЩ в Иран е струвала гигантска сума. Пийт Хегсет: "Това е само началото" (ВИДЕО)