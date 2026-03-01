Има жертви в ОАЕ и Кувейт след иранските удари

Трима души бяха убити, а 58 - ранени, в Обединените арабски емирства (ОАЕ) след ответните удари на Иран срещу военни бази на САЩ в Персийския залив в отговор на израелско-американската операция, предаде Франс прес. Жертва има и в Кувейт, след като Министерството на здравеопазването съобщи, от своя страна, че в страната също е бил убит един човек.

От кои страни са загиналите?

Граждани на Пакистан, Непал и Бангладеш бяха убити, съобщи министерството на отбраната на ОАЕ, като уточни, че от началото на иранските ответни удари ОАЕ са засекли 165 балистични ракети, от които 152 са били унищожени, както и две крилати ракети.

Освен това "541 ирански дрона са били засечени, от които 506 са били прехванати и унищожени", допълва министерството.

В Кувейте бил убит един човек, а други 32 са били ранени. Загиналият и ранените са чуждестранни граждани, уточни Абдулах ас Санад, говорител на министерството, без да предостави повече подробности.

