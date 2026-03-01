Няколко танкера са атакувани при Ормузкия проток (ВИДЕО)

Най-малко три кораба са били обстреляни и атакувани край бреговете на Оман, в Оманския залив. Потвърдено уцелен е танкера Skylight, който се намира под американски санкции заради износ на петролни продукти от Иран. Засега информацията е, че са ранени 4-ма души от екипажа и са евакуирани общо 20 моряци. 15 от моряците са индийци, другите са иранци.
WATCH: Oil tanker Skylight is on fire in the Gulf of Oman following Iranian attack. https://t.co/X1y0dAhVK0 pic.twitter.com/tvszJ5t9fD— Clash Report (@clashreport) March 1, 2026
И още - плаващият под флага на Маршаловите острови петролен танкер MKD Vyom е бил повреден край бреговете на Оман, съобщава Ройтерс. Засега няма допълнителни подробности.
Друг кораб край бреговете на Оман е бил ударен над ватерлинията неизвестно от кого, според данни на Центъра за морски търговски операции на Обединеното кралство (UKMTO).
Най-малко 150 кораба, включително превозвачи на суров петрол и втечнен природен газ (LNG), са хвърлили котва в Персийския залив, до Ормузкия проток, на фона на ескалацията на войната между Израел и САЩ с Иран, обобщава Ройтерс. Освен това десетки други танкери бяха спрени от другата страна на пролива на входа на Персийския залив. Танкерите са блокирани в открити води край бреговете на най-големите производители на петрол в Персийския залив, включително Ирак и Саудитска Арабия, както и Катар, най-големият доставчик на втечнен природен газ (LNG).
Според специализирания портал De Re Military, мащабът на иранските въздушни атаки към ОАЕ, Катар и Бахрейн до този момент е следният:
- ОАЕ: 137 ракети и 209 дрона
- Катар: 66 ракети
- Бахрейн: 45 ракети, 9 дрона
Iranian state media released a video announcing plans to bomb U.S. bases in the region using F-4 Phantom jets.— Clash Report (@clashreport) March 1, 2026
Iran still operates aging U.S.-made F-4 Phantom II jets acquired before 1979, with roughly 60 aircraft believed to remain in service. pic.twitter.com/F4VGDDr1mz
Отделно обаче Техеран е ударен поне 60 пъти само днес, 1 март - Още: Удар по световната търговия с петрол: Първи данни за иранска блокада на Ормузкия проток
Israel releases footage of the attacks on Tehran. pic.twitter.com/AVz0fNKEtY— Clash Report (@clashreport) March 1, 2026
Huge columns of smoke are rising over Tehran after Israeli attacks. pic.twitter.com/RoMOKztoYZ— Clash Report (@clashreport) March 1, 2026