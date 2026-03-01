Нов член на Временния съвет в Иран след смъртта на Али Хаменей

Висшият духовник аятолах Алиреза Арафи ще бъде част от временния лидерски съвет след убийството на Али Хаменей, съобщи държавната информационна агенция ISNA. Аятолах Арафи е назначен във временния ръководен съвет, отговорен за изпълнението на задълженията на върховния лидер през преходния период, докато бъде избран наследник съгласно конституционния процес на Иран.

Временният съвет

Съгласно конституционния механизъм на Иран, временният съвет включва президента Масуд Пезешкиан, председателя на Върховния съд Голам-Хосейн Мохсени-Еджай и духовник от Съвета на пазителите. Този орган ще ръководи съвместно страната след смъртта на Хаменей, когато Иран навлезе в преходна фаза.

По-рано днес Иран призна за смъртта на Хаменей. Съобщение за това се появи в една от иранските държавни телевизии. А след това - официално съобщение за 40-дневен траур. Обявено бе създаването на Временен държавен съвет, който да поеме управлението на Иран.

Новините, че самият Хаменей е мъртъв, предизвикват сериозна радост в Иран. Има обаче не само радост - има и призиви за отмъщение.

Фактическият лидер на Иран: Израел и САЩ ще съжаляват за Али Хаменей