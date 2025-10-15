Войната в Украйна:

Драматичен спад в популацията на слоновете в Индия за последните години

15 октомври 2025, 21:59 часа 293 прочитания 0 коментара
Популацията на дивите слонове в Индия е намаляла с една четвърт за последните осем години до около 22 500 екземпляра, сочи правителствено проучване, цитирано от АФП. Според най-новите статистически данни на Световния фонд за дивата природа (WWF) по-малко от 50 000 азиатски слона са останали в дивата природа по света, като 60 процента от тя са на територията на Индия.

Международният съюз за опазване на природата (IUCN) ги е включил в дългия си списък на застрашените животински видове.

Данни

Проучването, публикувано от индийското правителство, идентифицира общо 22 446 екземпляра на територията на страната въз основа на тяхната ДНК. За сравнение - при преброяване през 2017 г., осъществено с помощта на друг метод, те са били 29 964. Отчетеният за последните осем години спад е 25 процента.

Снимка: Getty Images

Заплахите включват свиването на естественото им местообитание, фрагментацията (разделяне на по-малки части) на стадата и нарастващите случаи на конфликти между слонове и хора, се посочва в доклада като обяснение за този спад.

Авторите му насочват вниманието към изолацията или "бързото разпръскване" на стадата, което те приписват по-специално на разширяването на земите, предназначени за чаени и кафеени плантации, на изграждането на огради или на намаляването на горските площи.

Изследователите оценяват, че ареалът на разпространение на популациите на индийски слонове вече е едва 3,5 процента от историческия си размер.

Снимка: Getty Images

Авторите на доклада препоръчват укрепване на коридорите и връзките между тях, възстановяване на естествените местообитания, подобряване на стратегиите за защита и намаляване на въздействието на проектите за развитие, за да бъде защитен видът.

Преброяването е осъществено с помощта на ДНК анализ на 21 000 проби от екскременти и мрежа от фотокапани.

