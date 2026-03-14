Дрон удари американското посолство в Багдад и унищожи ценен ПВО радар (ВИДЕО)

Войната в Близкия изток обхваща все повече страни, като режимът на аятоласите прави всичко възможно, за да атакува възможно най-много цели на САЩ и Израел.

На този фон стана ясно, че американското посолство в Багдад е било атакувано рано днес, като журналист на Франс прес е видял черен дим да се издига над дипломатическия комплекс в центъра на иракската столица.

"Дрон порази посолството", заяви пред АФП висш иракски представител от сферата на сигурността.

Още: Докато България се моли за защита, съседите ни се подготвят: Гърция прави ПВО купол, Румъния ще произвежда дронове

Атаката срещу посолството бе извършена след серия от удари по-рано днес срещу проиранска въоръжена групировка в Ирак, при които в Багдад, по твърдения на източници от сферата на сигурността, са убити двама души, предаде БТА.

''Чуват се и сирени за въздушна тревога'', съобщи Al Jazeera.

Според иракски източници на Press TV, радарната система на посолството е била ударена от дрон-камикадзе. Става въпрос за радар на система за противовъздушна отбрана C-RAM, като е ударена хеликоптерна площадка. Смята се, че атаката е извършена от свързани с Иран милиции.

BIG: A drone strike hit the U.S. Embassy compound in Baghdad’s Green Zone, damaging or disabling the embassy’s C-RAM air defense system (C-RAM's radar) and striking a helipad.



The attack is believed to be carried out by Iran-linked militias. pic.twitter.com/qEQzSGb9V8 — Clash Report (@clashreport) March 14, 2026

Още: Тръмп се надува, реалността е друга: Г-7 е против него за руския петрол, Иран се обвързва с Китай за Ормузкия проток (ВИДЕО)

На 28 февруари САЩ и Израел започнаха военна кампания срещу Иран. В отговор Иран предприема удари срещу американски военни обекти в Близкия изток и срещу израелска територия.

Тел Авив заяви, че целта му е да попречи на Техеран да се сдобие с ядрени оръжия. Вашингтон заплаши да унищожи военния потенциал на страната и призова гражданите да свалят режима.

Иран изрази готовност да се защити и заяви, че в момента не вижда смисъл във възобновяването на преговорите.

Според Тръмп Иран е победен

Още: Силни експлозии в Техеран, Иран порази още американски самолети-цистерни (ВИДЕО)

По-рано президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Иран е "напълно победен" в американско-израелската военна кампания срещу страната и иска споразумение, което той няма да приеме, въпреки че иранските власти обещават да продължат борбата.

"Фалшивите новини мразят да съобщават колко добре се справя американската армия срещу Иран, който е напълно победен и иска споразумение – но не споразумение, което аз бих приел!", написа Тръмп в платформата си Truth Social, без да дава допълнителни подробности.

Междувременно САЩ атакуваха стратегическия остров Харг.

"Преди минути по моя заповед Централното командване на Съединените щати извърши една от най-мощните бомбардировки в историята на Близкия изток и напълно унищожи всяка военна цел в "перлата в короната" на Иран – остров Харг. Нашето оръжие е най-мощното и най-съвършеното, което светът някога е виждал, но от съображения за благоприличие реших да не унищожа петролната инфраструктура на острова. Въпреки това, ако Иран или някой друг направи нещо, което да попречи на свободното и безопасно преминаване на кораби през Ормузкия пролив, незабавно ще преразгледам това решение", съобщи Тръмп.

Още: "Една от най-мощните бомбардировки в историята на Близкия изток": САЩ атакуваха стратегическия остров Харг (ВИДЕО)

"По време на първия си мандат, а и в момента, превърнах нашата армия в най-смъртоносната, мощната и ефективна сила, с голяма разлика, навсякъде по света. Иран няма никаква способност да защити каквото и да е, което искаме да атакуваме — няма нищо, което да могат да направят по този въпрос! Иран никога няма да има ядрено оръжие, нито ще има способността да заплашва Съединените американски щати, Близкия изток или, всъщност, света! Иранската армия и всички останали, свързани с този терористичен режим, биха били мъдри да сложат оръжията си и да спасят това, което е останало от страната им, което не е много", написа още той.

Иранският остров Харг - малка, но стратегически важна ивица земя в северната част на Персийския залив, досега оставаше непокътнат от действията на САЩ и Израел, въпреки че конфликтът в Близкия изток навлиза във втората си седмица. Островът, разположен на около 24 км от иранския континентален бряг, е ключов за петролната индустрия на Техеран. Смята се, че около 90 на сто от износа на суров петрол преминава през него преди танкерите да преминат през Ормузкия проток. Оценява се, че островът има товарен капацитет от около 7 милиона барела дневно.