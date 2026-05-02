16 бази извън строя: Иран парализира ключова американска инфраструктура (ВИДЕО)

02 май 2026, 8:24 часа
Ирански удари са извадили от строя най-малко 16 американски бази в Близкия изток, пише CNN. Съобщава се, че това е засегнало значителна част от американската инфраструктура в региона, включително самолети, комуникационно оборудване и радарни системи. Според изданието, центърът за въздушни операции във военновъздушната база Ал Удейд, който контролира въздушното пространство над 21 държави, е бил ударен два пъти.

Според разследване на CNN, някои от ударените обекти в момента са неизползваеми. „Никога не съм виждал нещо подобно в американски бази. Това бяха бързи и прецизни удари, използващи съвременни технологии“, каза човек, запознат с въпроса.

Според конгресмен, запознат с оценките на щетите, тези засегнати обекти съставляват значителен дял от американските военни позиции в региона.

Виолета Иванова Отговорен редактор
Близък изток американски военни бази война Иран
