Парламентът започна работа:

Спешна хоспитализация за Нобеловата лауреатка Наргес Мохамади

02 май 2026, 12:20 часа 357 прочитания 0 коментара
Снимка: Narges Mohammadi/Instagram
Осъдената иранска Нобелова лауреатка за мир Наргес Мохамади е постъпила по спешност в болница със "сърдечна криза", се посочва в съобщение на фондацията, управлявана от нейното семейство и носеща нейното име. Секретарят на Норвежкия Нобелов комитет, който присъди наградата на Мохамади за 2023 г., по-рано тази седмица изрази загриженост, че състоянието на иранската правозащитничка се влошава, след като е претърпяла сърдечен удар в затвора.

ОЩЕ: Нобелова лауреатка в болница след арест в Иран

Сърцето ѝ я предава

Активистката е била "спешно преместена в болница в град Занджан днес след катастрофално влошаване на здравето ѝ, включително два случая на пълна загуба на съзнание и остра сърдечна криза", се казва в изявление на фондацията.

В съобщениеото се допълва, че прехвърлянето ѝ в болница е "отчаяна мярка в последния момент", която може да е твърде закъсняла.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Според едноименната фондация Мохамади е припаднала след дни наред с опасно високо кръвно налягане и силно гадене, като е преместена в затворническия лазарет за спешни интравенозни вливания.

Според семейството ѝ тя е изправена пред "пряка" заплаха за правото си на живот. "Призоваваме всички обвинения да бъдат незабавно свалени и всички присъди, наложени за нейната мирна дейност в областта на правата на човека, да бъдат безусловно отменени", допълни то.

ОЩЕ: Гласът на свободата, окован отново: Брюксел скочи в защита на Наргес Мохамади

Мохамади спечели наградата по време на престоя си в затвора, заради кампанията си за насърчаване на правата на жените и премахване на смъртното наказание в Иран.

Тя беше осъдена на 7 години и половина затвор през февруари, седмици преди САЩ и Израел да започнат войната си срещу Иран. Нобеловият комитет по това време призова Техеран да я освободи незабавно.

Тя беше арестувана през декември, след като осъди смъртта на адвокат Хосроу Аликорди, като според прокуратурата по време на възпоменателната церемония за него е призовала присъстващите „да скандират непристойни лозунги“ и „да нарушават обществения ред“.

 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Виолета Иванова Отговорен редактор
болница здравословни проблеми високо кръвно Наргес Мохамади
Още от Азия
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес