Спешна хоспитализация за Нобеловата лауреатка Наргес Мохамади

Осъдената иранска Нобелова лауреатка за мир Наргес Мохамади е постъпила по спешност в болница със "сърдечна криза", се посочва в съобщение на фондацията, управлявана от нейното семейство и носеща нейното име. Секретарят на Норвежкия Нобелов комитет, който присъди наградата на Мохамади за 2023 г., по-рано тази седмица изрази загриженост, че състоянието на иранската правозащитничка се влошава, след като е претърпяла сърдечен удар в затвора.

Сърцето ѝ я предава

Активистката е била "спешно преместена в болница в град Занджан днес след катастрофално влошаване на здравето ѝ, включително два случая на пълна загуба на съзнание и остра сърдечна криза", се казва в изявление на фондацията.

В съобщениеото се допълва, че прехвърлянето ѝ в болница е "отчаяна мярка в последния момент", която може да е твърде закъсняла.

Според едноименната фондация Мохамади е припаднала след дни наред с опасно високо кръвно налягане и силно гадене, като е преместена в затворническия лазарет за спешни интравенозни вливания.

Според семейството ѝ тя е изправена пред "пряка" заплаха за правото си на живот. "Призоваваме всички обвинения да бъдат незабавно свалени и всички присъди, наложени за нейната мирна дейност в областта на правата на човека, да бъдат безусловно отменени", допълни то.

Мохамади спечели наградата по време на престоя си в затвора, заради кампанията си за насърчаване на правата на жените и премахване на смъртното наказание в Иран.

Тя беше осъдена на 7 години и половина затвор през февруари, седмици преди САЩ и Израел да започнат войната си срещу Иран. Нобеловият комитет по това време призова Техеран да я освободи незабавно.

Тя беше арестувана през декември, след като осъди смъртта на адвокат Хосроу Аликорди, като според прокуратурата по време на възпоменателната церемония за него е призовала присъстващите „да скандират непристойни лозунги“ и „да нарушават обществения ред“.