Правителството на Гюров:

Спасителят на ЦСКА: Влизаме в дербито с Левски като победители! Нашият 12-ти играч помага винаги

08 април 2026, 20:12 часа
Снимка: БГНЕС
Големият спасител на ЦСКА в двубоя срещу Монтана - Петко Панайотов, закономерно получи наградата за "Играч на мача". Той отбеляза, че при влизането му от резервната скамейка е получил инструкции от Христо Янев да търси празните пространства, да вкара енергия и да нанася удари, а накрая Панайотов успя да се разпише. 20-годишният футболист коментира и предстоящото Вечно дерби с Левски, където смята, че "червените" влизат със самочувствие на победители и ще разчитат на своя 12-ти играч - публиката.

Героят за ЦСКА Петко Панайотов - мотивиран до краен предел и за дербито с Левски

"Беше много важно да вземем тези три точки. Трябваше да се нагодим спрямо противника, компактен отбор, не беше лесно, но успяхме да се поздравим с трите точки, което е най-важното", започна Панайотов. Попитан какви инструкции е получил от Христо Янев, Панайотов каза: "Каза ми да се опитам да вкарам повече енергия, да търся празните пространства и ако има възможност, да бия удари."

Още: Явно българите могат! "Златният" Петко Панайотов измъкна слаб ЦСКА от страшен резил

Освен точковия актив, тази победа ни носи и самочувствие и влизаме в дербито като победители. Надяваме се да вземем отново трите точки. Те са 12-ият играч, помагат винаги, за което сме много благодарни. Тези мачове не се играят, те се печелят. Който има повече желание, той ще спечели", завърши Панайотов.

Още: От резерва до лидер – тайната на успеха в ЦСКА!

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Стефан Йорданов
ЦСКА Левски Петко Панайотов
Още от Футбол България
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес