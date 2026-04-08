“Прояви смелост, Арда е с 3 поредни победи! Не, Левски на „Герена“ ще победи“: прогнози “В мишената“ (ВИДЕО)

Случвало ли ви се е някога да бъдете сигурни в някой резултат, но да не кажете на никого? После колкото и да се обяснявате, никой няма да ви повярва. Именно това изпита спортният журналист Николай Илиев в последния епизод на “Точно попадение“. В сегмента с прогнози “В мишената“ той каза, че е щял да даде прогноза за мача между Добруджа и Левски, с която да уцели точния резултат.

“Хайде, прояви смелост сега! Арда е с три поредни победи“

На екрана в студиото се появиха емблемите на Левски и Арда Кърджали. Спортните журналисти Стефан Йорданов, Янко Станчев, Кристиян Недев и Николай Илиев трябваше да дадат прогнозата си за точен резултат, при който ще завърши двубоя. Николай, който в предишния епизод на „Точно попадение“ каза, че се надява на „магическо равенство“ между отбора на Добруджа и “сините“, започна пръв: „Ако имахме Левски срещу Добруджа миналата седмица щях да си дам 2:2, щях да го уцеля…“ Водещият Стефан веднага го подкани: “Хайде, прояви смелост сега! Арда е с три поредни победи“.

Още: Вили Вуцов избухна: Всички са срещу Левски! Така не може да продължава!

Домакинският фактор ще бъде важен за Левски

Но Николай категорично му отказа: “Е, не, Левски на “Герена“. И даде своята прогноза – 3:2 за “сините“. Към него се присъедини Янко, който изказа надеждите си за още по-изразителна победа на Левски – 2:0. Той също мисли, че домакинският фактор ще е решаващ. Кристиян беше третият човек в студиото, който предсказа победа за възпитаниците на Хулио Веласкес – 2:1. Стефан се различи от колегите си, като смело предсказа второ поредно равенство за “сините“ – 0:0.

Двама човека уцелиха точен резултат

Вече е ясен резултатът на един от прогнозираните мачове. Байерн Мюнхен победи Реал Мадрид с 2:1 в първия 1/4-финален сблъсък от Шампионска лига. Кристиян уцели точен резултат. Бойко Димитров, който не беше в студиото тази седмица, направи същото. Но никой от колегите им не може да се похвали с нещо подобно. Николай даде равенство 2:2, Янко предрече победа за баварците с 3:1, а Стефан също заложи на равенство – 1:1. Другите два прогнозирани мача бяха този между Ливърпул и ПСЖ от Шампионска лига и дербито на Пловдив между Ботев и Локомотив. Какви прогнози дадоха за тези сблъсъци Стефан, Янко, Кристиян и Николай, можете да видите в последния епизод на “точно попадение“ в YouTube:

Още: Веласкес призна голямата му болка от Добрич, постави цел за мача с Арда и отсече: "Няма шанс да мислим за ЦСКА!"