Невидимото око на ЦРУ: Как нова секретна разработка откри "пулс" насред Иран и спаси сваления пилот

ЦРУ е използвало нова технология, наречена Ghost Murmur ("Шепот на духовете"), за да открие и спаси втория американски пилот, чийто самолет F-15 бе свален в южната част на Иран, научи The New York Post. Тайната технология използва квантова магнитометрия с голям обхват, за да открие електромагнитния отпечатък на човешкия сърдечен ритъм, и съпоставя данните със софтуер за изкуствен интелект, за да изолира сигнала от фоновия шум, разказват два източника на изданието.

Инструментът за събиране на разузнавателна информация на Lockheed Martin за първи път е използван на терен от шпионската агенция. Ghost Murmur е разработен от Skunk Works, тайната дивизия за напреднали разработки на аерокосмическия гигант. Технологията е тествана успешно на хеликоптери Black Hawk с оглед на бъдещо потенциално използване на изтребители F-35.

Още: Живи или мъртви? Тръмп обяви откриването на американските пилоти в Иран

„Това е като да чуеш глас на стадион, с тази разлика, че стадионът е хиляда квадратни мили пустиня“, уточнява неназован източник, запознат с програмата. „При подходящи условия, ако сърцето ти бие, ще те намерим".

„Името е избрано умишлено. „Murmur“ е клиничен термин за сърдечен ритъм. „Ghost“ се отнася до намирането на някого, който на практика е изчезнал“, казва един от източниците.

Акцията

Изчезналият и ранен офицер по оръжейните системи се е укривал в планинска цепнатина, след като изтребителят му F-15 беше свален в края на миналата седмица. Той е оцелял два дни в пуста местност, докато иранските войски претърсваха района, за да го намерят преди американците. За главата му беше обявена награда, но в крайна сметка САЩ успяха първи да стигнат до пилота си след сложна операция.

Още: Удар по Израел? Тръмп заплаши със затвор заради теч на информация за военен пилот на САЩ

Сравнително пустият пейзаж е бил „идеален за първото оперативно използване“ на Ghost Murmur. Имало е ниски електромагнитни смущения, почти не са били засечени други човешки сигнали, а нощният термичен контраст между живо тяло и пустинния терен също е дал на операторите вторично потвърждение, че мисията може да бъде успешна.

„Обикновено този сигнал е толкова слаб, че може да бъде измерен само в болнична среда със сензори, притиснати почти до гърдите. Но напредъкът в областта, известна като квантова магнитометрия (...), очевидно е направил възможно откриването на тези сигнали на значително по-големи разстояния", казва източник на The New York Post. Всичко това работи най-добре в отдалечени, тихи среди и изисква значително време за обработка.

Решаващ момент в мисията е настъпил, когато Ghost Murmur засякъл пилота.

Още: Иран изкара късмет със (сваления) F-15

"Игла в купа сено"

Президентът Доналд Тръмп и директорът на ЦРУ Джон Ратклиф намекнаха за новата технология, докато информираха пресата за драматичната мисия, в която участваха стотици американски войници и два спасителни самолета. Те пък заседнаха, което наложи използването на още самолети и унищожаването на блокираните - без жертви от американска страна.

Ратклиф, който не отговаряше на въпроси от репортерите по време на брифинга, каза, че в събота сутринта разузнавателната агенция „постигна основната си цел, като намери и потвърди, че един от най-добрите и смели американци е жив и се крие в планинска цепнатина – все още невидим за врага, но не и за ЦРУ“. „Това потвърждение беше предадено от министъра (Пийт) Хегсет на президента и операцията бързо премина във фаза на изпълнение“, каза директорът на ЦРУ.

Тръмп заяви пред медиите, че ЦРУ е забелязало изчезналия американец от „разстояние 40 мили“, т.е. около 65 км, макар да не стана ясно дали той има предвид първоначалното разстояние на засичане на устройството или последващите наблюдения. „Намирането на този пилот е като търсене на игла в купа сено, а ЦРУ се справи невероятно“, заяви Тръмп в понеделник. „ЦРУ има голяма заслуга за откриването на тази малка точица".

Още: Иран изригна: Операцията на САЩ за свалените пилоти е "заблуда", целта е да ни окрадат урана

Президентът заяви, че Ратклиф „е свършил феноменална работа онази нощ – той направи нещо, за което не знам дали искате да говорите. Ако искате, можете. Не съм сигурен дали трябва да го прави", обърна се той към директора на ЦРУ. Тръмп се пошегува, че технологията „може да е класифицирана, в който случай ще трябва да го вкарам в затвора, ако говори за нея, а аз не искам да го вкарвам в затвора. Той не заслужава това".

Самият Тръмп разкри контурите на тайни нови технологии, включително като каза на The New York Post през януари, че е използвал оръжие, наречено The Discombobulator, за да деактивира венецуелските защитни механизми по време на рейда на 3 януари тази година. Тогава беше заловен диктаторът на страната Николас Мадуро, за да бъде съден по обвинения за наркотици и оръжия в САЩ.

Още: Цената на живота на втория американски пилот от сваления F-15: Унищожени самолети и хеликоптери Black Hawk (ВИДЕО)