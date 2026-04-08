Александър Везенков обяви кога ще се завърне в националния отбор

Баскетболната звезда на България Александър Везенков пристигна у нас за срещата на неговия клуб Олимпиакос срещу Апоел Тел Авив в среща от 37-ия кръг на Евролигата. Олимпиакос и Везенков са лидери в класирането, а срещата с Апоел Тел Авив ще се състои в четвъртък вечер, 9 април, от 19:30 часа в "Арена София". Интересът към срещата е огромен, като се очаква голямо присъствие по трибуните, а Везенков разкри пред родните медии и кога ще се завърне в националния отбор.

Везенков се надява да играе за България на 5 юли

Везенков не игра за България в последните мачове заради контузия, но сега се надява, че ще бъде на линия на 5 юли за срещата с Норвегия. "Само да съм здрав, на 5 юли ще съм на линия за националния отбор. Не искам да говоря, че се контузих преди последните мачове. Явно не е на кадем да го коментираме", заяви Везенков.

"Ние играем квалификации за дивизия не знам и аз коя през 2029. Може би изпуснахме вълната. Надявам се все някога интересът да е толкова голям и да напълним една зала, както националния отбор", добави още той. А по отношение на клубните му ангажименти с Олимпиакос и предстоящия мач с Апоел Тел Авив в България, Саша каза: "Малко е странно, мачът е специален за мен, за вас, за всички. Да играя пред приятели, роднини, пред хора, които нямат възможност да гледат Евролигата на живо и мен, е невероятно."

"Идват играчи, идват отбори, които, да не се лъжем, нямаше никога да дойдат в България, ако не беше се случило това с Апоел. Дано се вдигне интересът към баскетбола. По-специално, по специфично ще е, няма да е типичното гостуване, чакам да видя как ще изглежда залата, как ще се напълни. Знам, че ще се чувствам у дома. Мачът е от голямо значение, ще бъде една битка, една война и трябва да я спечелим.

Засега се справяме добре, но форматът е такъв, че след една седмица няма значение дали си първи или четвърти, защото започват плейофите", завърши Везенков.

