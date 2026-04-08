Треньор в Първа лига за ЦСКА: "От кого да имаме респект? Страшните футболисти, вдигат ги наляво и надясно..."

Треньорът на Монтана Атанас Атанасов се изказа остро за играчите на ЦСКА и генерално за нивото на футболистите в българския футбол. Неговият тим загуби от ЦСКА с 0:1 след гол в добавеното време. Според Атанасов, много играчи на ЦСКА са вдигани изкуствено "наляво и надясно", като не смята, че превъзхождат с нещо неговите футболисти в Монтана. Той отбеляза, че в Монтана дори имат играчи, които са играли на по-високо ниво от играчите на ЦСКА.

"Къде са в България тия играчи, от които да имаш респект?"

Запитан дали е имало прекалено голям респект към ЦСКА, Атанасов каза: "Какво напрежение да има, какъв респект, от кого да имаме респект? Това са някакви футболисти, които ги вдигат наляво и надясно, страшните футболисти. Аз мисля, че и в нашия отбор има достатъчно и то се видя – играчи, които могат да опонират и аз това да не са по-добри, но в никакъв случай не са някакво по-ниско ниво."

"И аз мисля, че тоя отбор си има потенциал и с цената на всичко ще направим така, че да имаме шанс да се борим за целта, която имаме – спасението. Пък какво ще стане вече е отделен въпрос, но къде са в България тия играчи, които да имаш респект от тях? Дори като играчи на последно място – какъв респект да има? Че то в нашия отбор има играчи, които са играли на по-високо ниво срещу по-добри футболисти. Така че какъв респект?“, коментира Орела.

