Явно българите могат! "Златният" Петко Панайотов измъкна слаб ЦСКА от страшен резил

08 април 2026, 19:58 часа 217 прочитания 0 коментара
Явно българите могат! "Златният" Петко Панайотов измъкна слаб ЦСКА от страшен резил

Отборът на ЦСКА измъкна изключително трудна победа над последния Монтана с минималното 1:0 като гост в среща от 29-ия кръг на Първа лига. В герой за "червените" за пореден път се превърна резервата Петко Панайотов, който вкара в петата минута на добавеното време. Любопитното е, че в трети пореден мач ЦСКА стартира без нито един българин сред титулярите, но именно български футболист измъкна "армейците". Той спаси ЦСКА от издънка срещу най-слабия отбор в първенството, и то в мач, в който "червените" отново не показаха нищо в игрови план.

ЦСКА започна срещата с агресивна преса, но Монтана подходи спокойно и успя да се измъкне невредим, опитвайки да задържа топката възможно повече. В деветата минута домакините имаха страхотен шанс да открият резултата. След бърза контраатака Умаро Балде нахлу на скорост фронтално към вратата, а след това подаде към свободния в наказателното поле Антон Тунгаров. Капитанът на Монтана обаче си пое много тежко топката и не си позволи да нанесе удар към вратата на Фьодор Лапоухов.

Монтана продължи да играе много дисциплинирано, което ограничи до минимум възможностите пред ЦСКА. "Червените" нямаха никаква острота в предни позиции, а първият точен удар в мача дойде едва в 42-ата минута. Тогава Давид Пастор и Алехандро Пиедраита взаимодействаха добре пред наказателното поле, за да пробият през отбраната на Монтана. Накрая Пиедраита нанесе удар към вратата, но право в обсега на вратаря Марсио Роза.

ЦСКА продължи с безидейната си игра в атака, което принуди Христо Янев да прибегне до двойна смяна в 65-ата минута, включвайки Леандро Годой и Петко Панайотов на местата на Исак Соле и Макс Ебонг. Само три минути по-късно Монтана едва не откри резултата. Центрирана топка от корнер придоби интересна траектория от вятъра, за да топне перфектно пред Ивайло Марков. Той надскочи Годой и стреля с глава от непосредствена близост, но не успя да осъществи добър контакт и не вкара.

В 69-ата минута и ЦСКА направи сериозен пропуск. Пак след корнер топката бе отклонена към далечната греда, където Леандро Годой бе оставен напълно сам. Стражът Марсио Роза веднага опита да скъси ъгъла до него и да го спре, а накрая Годой нанесе удар с глава, който излезе в аут. В следващите минути Монтана остана солиден в защита, а Янев включи и Илиан Илиев на мястото на Пиедраита за заключителните минути. 

В петата минута на добавеното време ЦСКА все пак измъкна победата. Леандро Годой се включи отдясно и успя да подаде по земя към резервата Петко Панайотов, който нанесе смразяващ удар и вкара за 1:0, за да се превърне отново в герой за "червените". Така ЦСКА измъкна трите точки и записа трета поредна победа в шампионата преди голямото дерби с Левски на 13 април.

В класирането ЦСКА е трети с 55 точки - с два пункта пред четвъртия ЦСКА 1948. Монтана е на последното 16-то място с 16 точки.

Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Отговорен редактор
