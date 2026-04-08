За какво се разбра Тръмп с Иран? (ВИДЕО)

08 април 2026, 13:35 часа 427 прочитания 0 коментара

Малко преди да изтичането на крайния срок за отваряне на Ормузкия проток, който американският президент Доналд Тръмп беше поставил на Иран, от Щатите обявиха, че е постигнато 14-дневно примирие с ислямската република.

На 6 април Доналд Тръмп заплаши, че ако Иран не предприемат действия за отваряне на протока, цялата страна може да бъде унищожена за една нощ. Това предизвика редица разнопосочни реакции и страх в социалните мрежи, но Иран се съгласи на условията Щатите и двете страни обявиха примирие.

ОЩЕ: Прогноза: И след отварянето на Ормузкия проток доставките на авиогориво няма да се възобновят с месеци. А цените?

Говорител на иранската държавна телевизия съобщи, че Иран е принудил Америка да приеме иранските искания, записани в плана от 10 точки. В ранните часове на днешния ден, иранци излязоха по улиците на Техеран, за да засвидетелстват лоялността си към върховния лидер Моджтаба Хаменей, а някои от тях запалиха американски и израелски знамена.

Основните точки в плана на Иран включват пълно премахване на всички санкции срещу ислямската република, освобождаване на замразени ирански активи в чужбина, изтегляне на американските военни силиот всички бази и позиции в Близкия изток, прекратяване на всички атаки срещу Иран и неговите съюзници (т.нар. „ос на съпротивата“), запазване на контрола върху Ормузкия проток, създаване на нов протокол за безопасно преминаване през протока, който гарантира водещата роля на Иран и други. 

Александра Йошева
Иран САЩ репортаж примирие Ормузки проток
