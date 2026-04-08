Блокада на Хаинбоаз: Тежка катастрофа спря трафика през Прохода на Републиката

Катастрофа между два автомобила временно затвори Прохода на Републиката. Сигналът за инцидента е подаден около 18 часа. По първоначална информация произшествието е станало малко под върха, като има пострадали.

На място са изпратени екипи на полицията, които пренасочват леките автомобили през прохода "Шипка". Товарните превозни средства изчакват на място. В един от автомобилите е пътувало семейство с шестгодишно дете. Шофьорът на колата е в критично състояние.

