Христо Янев след мъката в Монтана: Много добра победа! Продълженията са част от играта

Старши треньорът на ЦСКА Христо Янев определи измъчената победа над Монтана с 1:0 като гост като "много добра", като отбеляза, че продълженията са част от играта и не трябва да се подценяват. Именно в добавеното време на срещата ЦСКА стигна до гол чрез резервата Петко Панайотов, който вкара в една от малкото ситуации за гол пред "армейците" в целия двубой.

"Продълженията са част от играта. Стремихме се да упражним натиск, да имаме контрол. Срещнахме много компактен отбор в защита. На моменти нямахме решение как да пробием техния блок, но постигнахме много добра победа и ни дава много добра енергия, която ще използваме в следващите мачове", започна Янев.

Попитан защо Йоанис Питас е бил капитан, Янев каза: "Всеки един в този отбор трябва да бъде лидер. Искаме да изградим добър колектив, да не блестят отделни индивидуалности, че този отбор се бори до последно. Днес направихме точно това нещо. Поздравявам отбора и Петко за гола. Трябва да разберем, че когато имаме дух, имаме много силен отбор."

В ЦСКА са знаели, че Мохамед Брахими не трябва да играе

Попитан за казуса с Мохамед Брахими, който първоначално бе в групата на ЦСКА, но после бе принудително изключен заради наказанието му за натрупани картони, треньорът сподели: "Не искам да изказвам мнение за Брахими. Предварително знаехме, че има пет картона. Вчерашното решение ни изненада, но имахме едно наум и взехме допълнителен футболист. В крайна сметка нашето решение се оказа правилно."

Попитан за дербито с Левски, Янев бе лаконичен: "Всеки един двубой за нас е важен. От дъното на класирането до там, където сме се изкачили в момента. Важно е във всеки един мач да трупаш точки. Затова този мач с Монтана е изключително важен. И показваме, че не се предаваме пред нищо и никого. Огромна роля имат феновете. Ние се нуждаем от тях. Всички искаме да зарадваме хората, които обичат клуба."

