Зад кулисите: Върховният лидер на Иран се намесил в преговорите, Тръмп оставил всички да гадаят до последно

На 6 април, на фона на надвисващия ултиматум на Доналд Тръмп, официални лица в САЩ и Израел научили за едно интригуващо развитие. Според израелски представител, регионален представител и трети източник на американското издание Axios, запознат със ситуацията, върховният лидер на Иран Моджатаба Хаменей е дал указания на своите преговарящи – за първи път от началото на войната – да се придвижат към сключване на споразумение.

Тръмп оставил всички в САЩ "на тъмно"

Докато президентът на САЩ публично заплашваше с пълно унищожение, зад кулисите имало признаци за дипломатически импулс, въпреки че дори източници, близки до Тръмп, не знаели какъв изход да очакват чак до обявяването на примирието.

Още: Финансовият министър с оптимистична прогноза за цените на горивата

Американските сили в Близкия изток и служители в Пентагона прекарали тези последни часове в подготовка за масивна бомбардировъчна кампания срещу иранската инфраструктура и в опити да разберат накъде клони Тръмп. „Нямахме представа какво ще се случи. Беше лудост“, казва представител на Министерството на отбраната.

Съюзниците в региона се подготвяли за иранско отмъщение в безпрецедентен мащаб. В Иран някои цивилни напускали домовете си - в опит да избегнат най-тежкия удар.

Хаотичен ден

Този разказ за дипломатическите усилия, които засега предотвратиха ескалацията, се основава на разговори с цели 11 източника, запознати с преговорите. Той гласи, че в понеделник сутринта, докато Тръмп говорел пред хората на великденското тържество в Белия дом, „много ядосаният" Стив Уиткоф работел усилено по телефона. Американският пратеник е заявил пред посредниците, че 10-точковото контрапредложение, което САЩ току-що получили от Иран, е „бедствие, катастрофа", казва един от източниците.

Това поставило началото на „хаотичен“ ден, изпълнен с поправки, през който пакистанските посредници предавали нови проекти между Уиткоф и иранския външен министър Абас Арагчи, а външните министри на Египет и Турция се опитвали да помогнат за преодоляване на различията.

До понеделник вечерта посредниците получили одобрение от САЩ за актуализирано предложение за двуседмично примирие. След това решението било в ръцете на Хаменей, който, по думи на източниците, е участвал активно в процеса на 6 и 7 април. Това е станало въпреки данните на британското издание The Times, че синът на убития бивш върховен лидер Али Хаменей е в безсъзнание и е неспособен да участва във вземането на каквито и да е решения.

Ролята на Моджтаба Хаменей

Участието на новия върховен лидер било тайно и трудоемко. Изправен пред реална заплаха от атентат от страна на Израел, Моджтаба Хаменей комуникирал предимно чрез хора, които предавали бележки.

Външният министър Абас Арагчи също е изиграл централна роля както в ръководенето на преговорите, така и в убеждаването на командирите от Революционната гвардия да приемат споразумението.

Китай също съветвал Иран да потърси изход, гласи информацията. Според известния ни арабист проф. Владимир Чуков властите в Пекин са видели, че САЩ могат да свалят режима в Техеран, а това за тях е недопустимо, защото 80% от иранския петрол отива към Китайската народна република.

В крайна сметка всички важни решения в понеделник и вторник минавали през Хаменей. „Без неговото одобрение нямаше да има споразумение“, посочва регионален източник.

Във вторник сутринта било ясно, че се постига напредък, но това не попречило на Тръмп да отправи най-ужасяващата си заплаха: „Цяла цивилизация ще загине тази нощ". Някои американски медии съобщиха, че в отговор Иран прекъсва преговорите. Източници, участващи в преговорите, казаха на Axios, че това не е така и че всъщност има известен напредък.

Още: The Times с извънредна информация за състоянието на Моджтаба Хаменей

Как е станало всичко зад кулисите?

Вицепрезидентът Джей Ди Ванс работел по телефона от Унгария, като се занимавал предимно с пакистанските посредници. Междувременно израелският премиер Бенямин Нетаняху е бил в чести контакти през целия ден с Тръмп и екипа му, въпреки че израелците били все по-загрижени, че са загубили контрол над процеса. Около обяд по американско източно време във вторник имало общо разбиране, че страните се сближават по отношение на двуседмично примирие.

Три часа по-късно пакистанският министър-председател Шехбаз Шариф публикува условията в социалната мрежа X и призова двете страни да ги приемат. Тръмп веднага започнал да получава обаждания и съобщения от свои съюзници и доверени лица, които го приканвали да ги отхвърли. Объркването около мисленето на републиканеца било толкова голямо дори сред близките му сътрудници, че много хора, които разговаряли с него само час-два по-рано, все още вярвали към онзи момент, че той ще отхвърли предложението за примирие – чак до момента, в който президентът го прие.

Още: Руски опасения: САЩ чакат да се освободи най-боеспособната им армия - ВСУ, за да завладее Иран

Малко преди да публикува отговора си, Тръмп разговарял с Нетаняху, за да получи неговото обещание да спазва примирието. След това той разговарял и с пакистанския фелдмаршал Асим Мунир, за да финализира сделката.

Американските сили получили заповед да се оттеглят 15 минути след публикацията на Тръмп.

Абас Арагчи последва с изявление, че Иран ще спази примирието и ще отвори Ормузкия проток за кораби, опериращи „в координация с иранските въоръжени сили“.

Остава да се види до каква степен Иран ще позволи възобновяването на корабоплаването или колко непоколебим ще бъде Нетаняху в спазването на примирието, защото Израел заяви, че то не важи за Ливан, т.е. за обстрелите в южната част на страната по инфраструктура на "Хизбула".

Високопоставен израелски представител казва, че Нетаняху е получил уверения, че САЩ ще настояват по време на мирните преговори Иран да се откаже от ядрения си материал, да прекрати обогатяването на уран и да се откаже от заплахата, свързана с балистичните ракети.

Вероятно Джей Ди Ванс ще оглави американската делегация на преговорите, планирани за петък, 10 април, в Пакистан - безспорно най-важната задача в политическата му кариера.

Все още има големи различия между вижданията на САЩ и Иран за сключване на споразумение, което оставя много реална възможност войната да бъде възобновена, пише Axios.

Още: Израелската опозиция: Никога в цялата ни история не сме преживявали такава политическа катастрофа