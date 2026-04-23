Екзекуциите не стихват: Иран отне живота на дисидент, обвинен във връзки с Израел

Иран екзекутира мъж в четвъртък, 23 април, след като го обвини в сътрудничество с израелските разузнавателни служби, съобщи свързаната със съдебната система на Ислямската република информационна агенция Mizan News. Екзекуцията на Солтанали Ширзади Фахр беше изпълнена, след като Върховният съд потвърди смъртната присъда, гласи изявлението. В него се твърди също, че той е признал участието си в „терористични операции“ срещу Иран.

Член на опозиционна група

Mizan твърди, цитирана от опозиционната телевизия Iran International, че Ширзади Фахр е бил и член на „Муджахедин-е Халк“ (МЕК) и е пътувал нелегално до Ирак, за да работи за опозиционната група.

Това е иранска опозиционна организация със социалистически и ислямски убеждения, основана през 1965 г. за борба срещу режима на шаха, а по-късно – срещу Ислямската република. Тя е в изгнание, обявена е за терористична от Техеран и основната ѝ цел е свалянето на управлението в страната, като в момента поддържа лагер в Албания - по информация на "Дойче веле".

Идеологията ѝ е смес от ислямски фундаментализъм и марксизъм (в началото), фокусирана върху анти-империализъм. Участва в Иранската революция през 1979 г., но влиза в конфликт с аятолах Хомейни, след което бяга в Ирак. Провеждала е въоръжени операции и бомбени атентати срещу ирански цели. Дълго време е била в списъците с терористични организации на САЩ и ЕС, но е заличена след промяна в дейността си.

Снимка: Getty Images

Екзекуциите в Иран

Най-малко 1639 души са били екзекутирани в Иран през 2025 г., което е най-високият брой, регистриран в страната от 1989 г. насам, заявиха Iran Human Rights и Together Against the Death Penalty в съвместен доклад от 13 април.

От началото на атаките на САЩ и Израел срещу Иран на 28 февруари 2026 г. използването на смъртното наказание се е ускорило още повече. През последните дни множество доклади сочат почти ежедневни екзекуции, извършвани от иранската съдебна система: Иран екзекутира двама мъже за връзки с Мосад.