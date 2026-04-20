Иран екзекутира двама мъже за връзки с Мосад

Иран екзекутира двама мъже, обвинени в сътрудничество с израелската разузнавателна служба Мосад. Предполага се, че те са планирали атаки в страната, предаде Ройтерс. Двамата екзекутирани са идентифицирани като Мохамад Масум Шани и Хамед Валиди. Те са обвинени, че са били част от шпионска мрежа, свързана с Мосад и са били тренирани в чужбина, включително в региона Иракски Кюрдистан.

Те са осъдени по обвинения, включително "вражда срещу Бога" и сътрудничество с враждебни групировки, а "смъртните им присъди бяха потвърдени от Върховния съд" преди да бъдат изпълнени.

"Черен рекорд"

Иран постави "черен рекорд" по екзекуции — над 1600 души са екзекутирани през 2025 година. Това е най-високата цифра от 1989 г. насам — средно над четири екзекуции на ден, според правозащитни организации. Повечето присъди са свързани с обвинения, свързани с наркотици, но екзекуции се използват и по политически дела.

На 19 март иранските власти екзекутираха трима млади участници в масовите протести от януари тази година. Според контролирани от правителството ирански медии, те са били признати за виновни в убийството на двама полицаи, както и за "вражда срещу Бога" (участие в протести срещу държавната система, което се смята за престъпление). Според обвинението, те са действали в интерес на Израел и Съединените щати.