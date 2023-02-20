Webground
Днес 212 Вчера 141

Ердоган обеща да не оставя никой сам в болката след земетресението

142
Ердоган обеща да не оставя никой сам в болката след земетресението
Снимка: Getty Images

"Никога няма да оставим нито един от нашите граждани сам в болката или в усилията му да пренаредят живота си", написа в Twitter турският президент Реджеп Тайип Ердоган. Повод за думите му беше мощното земетресение, което отне живота на хиляди и остави мнозина на улицата. 

Той увери съгражданите си, че властта в Турция ще възстанови всички градове с техните къщи, работни места, индустрия, селско стопанство, исторически и културни ценности.

По последни данни жертвите на земетресението в Турция вече надхвърлиха 41 000 души. ООН очаква броят им да достигне до 50 000 души. ОЩЕ: Турция спира спасителните операции

Вижте всички последни новини от Actualno.com

Още от АЗИЯ:

Япония обеща милиарди долари в подкрепа на Украйна

Учениците в Турция отново тръгват на училище

Над 41 000 са загиналите при земетресенията в Турция

Пекин отхвърли обвиненията на САЩ относно въоръжаването на Русия

Близо до създаване на ядрено оръжие: Иран вече има обогатен до 84% уран

Нов мегапроект: "Мукааб" в Рияд наподобява Кааба в Мека и предизвика шок (ВИДЕО)

Блинкен в Турция: Още 100 млн. долара за пострадалите от земетресенията

Северна Корея изстреля нова балистична ракета

Талибаните поискаха България да накаже виновните за смъртта на мигрантите край село Локорско

Турция спира спасителните операции

Етикети:

Предишна новина Предишна
Новините от днес
Следваща Следваща новина
Помогнете на новините да достигнат до вас!

Радваме се, че си с нас тук и сега!

Посещавайки Actualno.com, ти подкрепяш свободата на словото.

Независимата журналистика има нужда от твоята помощ.

Всяко дарение помага за нашата кауза - обективни новини и анализи. Бъди активен участник в промяната!

И приеми нашата лична благодарност за дарителство.

Банкова сметка

Име на получател: Уебграунд ЕООД

IBAN: BG53UBBS80021021528420

BIC: UBBSBGSF

Основание: Дарение за Actualno.com

Интервю

Още
"Февруари е, усеща се като април": Прогноза за времето от Петър Янков (ВИДЕО)

Над Балканите времето се стабилизира с повече слънце през сл...

Последни
Ердоган обеща да не оставя никой сам в болката след земетресението
Ердоган обеща да не оставя никой сам в болката след земетресението

"Никога няма да оставим нито един от нашите граждани сам в болката или в усилията му да пренаредят живота си", написа в Twitter турският президент...

НАЙ-ЧЕТЕНИ
Пълен мрак и тайни пароли: Как изглежда бункерът на Зеленски
Пълен мрак и тайни пароли: Как изглежда бункерът на Зеленски

Британски журналист е получил възможност да посети бункера на украинския президент Володимир Зеленски. Той разказа, че е останал поразен от...

НАЙ-ПОПУЛЯРНИ
Доктор вдига ножица над мумията на Тутанкамон. Какво става след това?
Доктор вдига ножица над мумията на Тутанкамон. Какво става след това?

Преди 100 години археологът Хауърд Картър и патоанатомът Дъглас Дери влизат в погребалната камера на древния владетел и изваждат останките му....