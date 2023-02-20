Ердоган обеща да не оставя никой сам в болката след земетресението
Той увери съгражданите си, че властта в Турция ще възстанови всички градове с техните къщи, работни места, индустрия, селско стопанство, исторически и културни ценности.
Şehirlerimizin tamamını konutuyla, iş yeriyle, sanayisiyle, tarımıyla, tarihî ve kültürel değerleriyle en küçük bir gerilemeye mahal vermeden yeniden ayağa kaldıracağız.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) February 20, 2023
Hiçbir vatandaşımızı ne acısında ne hayatını yeniden düzene koyma gayretinde asla yalnız bırakmayacağız. pic.twitter.com/Z5lZcUgKNN
По последни данни жертвите на земетресението в Турция вече надхвърлиха 41 000 души. ООН очаква броят им да достигне до 50 000 души. ОЩЕ: Турция спира спасителните операции
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Редактор:
Деница Китанова