При 100% преброени гласове: Никой в Израел не получава мнозинство, задават се тежки преговори (ВИДЕО)

Ясни са резултатите от изборите в Израел. При 100% преброени гласове блокът на дългогодишния премиер Бенямин Нетаняху получава 53 места в Кнесета на страната, опозиционният блок — 48, а двете арабски партии общо 19 депутата. От тези резултати става ясно, че никой не събира необходимите за парламентарно мнозинство 61 мандата. При това ЦИК подчертава, че окончателните резултати трябва да бъдат публикувани на 4 ноември.

Резултатите от изборите доведоха до политически застой: на блока на Нетаняху липсват осем места за мнозинство, а на опозицията – 13. Айзенкот засега изключва участието на арабските партии в правителството, въпреки че тяхната външна подкрепа би му позволила да сформира правителство на малцинството. Преговорите за сформиране на коалиция могат да отнемат няколко седмици.

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На фона на резултатите Нетаняху обвини арабските партии в нарушения по време на изборите, без да представи публични доказателства. Арабските лидери отхвърлиха обвиненията. От своя страна лидерът на опозиционния блок Айзенкот обвини самия Нетаняху в дискредитиране на изборите. Централната избирателна комисия заяви, че няма основания да се говори за систематично подкопаване на честността на гласуването. Председателят на комисията възложи на службата за вътрешна сигурност ШАБАК да провери подозренията за намеса на чуждестранни сили, по-специално от Катар и Турция.

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Израелският Гади Айзенкот обаче бе категоричен, че в Израел се задава промяна. „Едно е сигурно: дните, когато Нетаняху използваше държавните институции срещу интересите на Израел и за своите лични нужди, са свършили. Нито една психологическа операция няма да заличи следния факт: мнозинството от израелската общественост гласува срещу правителството, допуснало атаката от 7 октомври, както и против избягването на редовната военна служба“, заяви той.

Israel's Gadi Eisenkot: One thing is certain: the days when Netanyahu used state institutions against Israeli interests and for his personal needs are over. No spin and no psychological operation will erase the following fact: the majority of the Israeli public voted against the government of October 7 and draft evasion. — Clash Report (@clashreport) October 29, 2026