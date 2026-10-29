Северна Корея изстреля над 10 балистични ракети в Японско море, напрежението с Юга преминава в ескалация

Северна Корея изстреля в четвъртък, 29 октомври, над 10 балистични ракети с малък обсег от източното си крайбрежие, съобщи Общото командване на въоръжените сили на Южна Корея (JCS). Това е поредният ракетен пуск на фона на напрежението по границата и останалото без отговор предложение на Сеул за военни преговори. Ракетите са били изстреляни от района на Вонсан около 12:30 ч. местно време, съобщи JCS. Южнокорейската информационна агенция Yonhap посочи, че броят им е около дузина, докато Reuters и Associated Press отчетоха, че става дума за около 10.

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JCS съобщи, че ракетите са прелетели около 250 километра в посока към Източното море, известно още като Японско море. Сеул и Вашингтон анализират точните им характеристики.

Япония твърди, че ракетите са паднали извън нейната изключителна икономическа зона

Министерството на отбраната на Япония заяви, че Северна Корея е изстреляла обект, който може да е балистична ракета, и че се предполага, че тя е паднала извън изключителната икономическа зона на страната. Японската брегова охрана съобщи, че към 12:55 ч. местно време не са потвърдени щети по кораби, предаде NHK.

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Общото командване на въоръжените сили на Южна Корея (JCS) заяви, че е засилило наблюдението и обменя информация със САЩ и Япония. „Въз основа на твърдата съвместна отбранителна позиция на Южна Корея и САЩ, нашите въоръжени сили внимателно наблюдават различните дейности на Северна Корея, като поддържаме способността и готовността да отговорим с превъзхождаща сила на всяка провокация“, се посочва в изявлението.

Предполагаеми ракетни установки KN-25, които могат да изстрелват тактически ядрени глави?

Военен представител от Южна Корея заяви пред Yonhap, че се смята, че при изстрелването е била използвана KN-25 – свръхголяма многостволна ракетна установка с калибър 600 мм. Пхенян твърди, че системата може да бъде оборудвана с тактическите ядрени бойни глави Hwasan-31. Общото командване на въоръжените сили в Сеул все още не е потвърдило типа на ракетата.

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Военен представител казва пред The Korea Herald, че ракетите са били изстреляни от различни видове пускови установки, включително 600-милиметрови многоцелеви ракетни установки. Агенция Yonhap съобщи, че южнокорейските военни също не изключват провеждането на учение със смесена залпова стрелба, включващо крилати ракети, дронове или по-малки ракетни артилерийски системи. Турската платформа Clash Report по-рано съобщи за инспекция на диктатора Ким Чен Ун в завод, произвеждащ 600-милиметровите KN-25.

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Трето изстрелване на балистична ракета този месец

Изстрелването беше първото за Северна Корея от 17 дни насам. The Korea Herald го отчете като 17-ия изстрел на балистична ракета от Северна Корея през 2026 г., докато Reuters съобщи, че Пхенян е провел ракетни изпитания повече от 10 пъти през тази година.

На 12 октомври Северна Корея изстреля няколко балистични ракети, някои от които прелетяха повече от 900 км. По-късно държавните медии ги определиха като тактически балистични ракети, предназначени за усъвършенстване на ключов компонент на оръжията. Reuters отчете изстрелването днес като третото за този месец. Северна Корея също така изстреля ракета на 3 октомври и тества два вида крилати ракети, изстрелвани от подводница, на 14 октомври, съобщиха държавните медии.

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Програмите на Пхенян за ракети и дронове се разширяват с руска подкрепа.

Предложение за преговори от Сеул, останало без отговор

Изстрелването днес се състоя около седмица след като Сеул предложи военни преговори с Пхенян, за да се потвърди точното местоположение на военната демаркационна линия и да се предотвратят случайни сблъсъци. Според южнокорейските медии Северна Корея не е отговорила на предложението.

Напрежението се засили след взрива на мина на 21 септември в демилитаризираната зона, при който бяха ранени трима южнокорейски войници. Южна Корея и Командването на ООН, ръководено от САЩ, стигнаха до заключението, че мините са били заложени от севернокорейски войски. Пхенян отрича отговорност и заплаши да разположи оръжия и да възобнови излъчването през високоговорители по границата.

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Yonhap съобщи, че в четвъртък сутринта Северна Корея е провела пробно излъчване през високоговорители, насочени към Юга. В четвъртък говорител на Общото командване на въоръжените сили на Южна Корея заяви, че демонстрацията на по-стари артилерийски оръдия от страна на Северна Корея в близост до границата трябва да се разглежда като „показност“, съобщи Reuters. Става дума за разполагането на гаубици по-рано тази седмица.

Южна Корея провежда извънредно заседание по въпросите на сигурността

След изстрелването Националната служба за сигурност към президентството на Южна Корея проведе извънредно заседание. Тя призова Северна Корея да спре повтарящите се изстрелвания на балистични ракети. Определи ги като „сериозно нарушение“ на резолюциите на Съвета за сигурност на ООН, предаде Reuters.

Към момента все още няма изявление от страна на Северна Корея относно изстрелването на ракетите.

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