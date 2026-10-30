"Като по учебник!": Шефът на Рейсинг Булс похвали Никола Цолов след дебюта му във Формула 1 и проговори за бъдещето

Никола Цолов постави България на картата на Формула 1 с отличното си представяне в официалния си дебют. Родният пилот се качи в болида на Рейсинг Булс за първата свободна тренировка от Гран При на Мексико. Той остави много добри впечатления на пистата "Ерманос Родригес" и финишира на 12-а позиция. Още по-впечатляващ беше фактът, че Цолов остана само на 0.126 стотни от титулярния пилот на отбора - Арвид Линдблад, който даде десето време в сесията.

Шефът на Цолов остана много доволен

След края на сесията ръководителят на Рейсинг Булс Алън Пърмейн не спести похвалите си за Българския лъв. Той призна, че преди началото на тренировката го предупредил, че това не е кастинг за свободното място през следващия сезон, тъй като в отбора са добре запознати с качествата му. Пърмейн заяви пред F1 TV: "Като по учебник. Дава ни много добра обратна връзка, на само десета зад Арвид е, няма какво повече да искаме от него. Преди сесията му казах, че това не е прослушване, защото ние знаем колко бърз е той."

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"Повече ни интересува каква обратна му връзка не само по време на сесията, а и след нея. Никола направи някои аеродинамични теста в началото на тренировката, когато изпробва различни предни крила. От гледна точка гумите и горивото двамата с Арвид бяха с идентична програма", каза още той. След това Пърмейн коментира и избора на пилоти за следващата година, без да обявява конкретно решение. Както е известно, по всяка вероятно Аврид Лидблад ще запази мястото си и отборът трябва да избере между Никола Цолов и Лиам Лоусън за второто място: "Ние не бързаме с нашето решение за следващия сезон. Ние сме в повече от изгодна позиция да разполагаме с трима много силни пилоти, но в скоро време ще трябва да решим."

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