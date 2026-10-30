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Вулканична тревога във Филипините: Вулканът "Майон" изригна (ВИДЕО)

30 октомври 2026, 13:16 часа 225 прочитания 0 коментара
Снимка: Hawaii Volcano Observatory (DAS) / Public Domain
Вулканична тревога във Филипините: Вулканът "Майон" изригна (ВИДЕО)

Филипините повишиха нивото на вулканична тревога в петък след като вулканът Майон изригна „умерено“. Властите призоваха за евакуация в радиус от 6 километра (3,7 мили), предаде Анадолската агенция. Филипинският институт по вулканология и сеизмология (PHIVOLCS) заяви в изявление, че изригването е довело до повишаване на нивото на тревога. Вулканът е изпратил „гъст, бързо издигащ се и извиващ се облак пепел на 3000 метра (9 842 фута) над кратера на върха“, съобщи PHIVOLCS, добавяйки, че облакът „се е разпръснал на запад-югозапад от умерени ветрове и се очаква пепелта да падне в общностите Дарага, Гинобатан и съседните общини Албай“.

Опасност от лава

Тревога от ниво 3 се издава по време на „продължително повишаване на нивата на вулканични земетресения“, както и на „силни и обемни изхвърляния на пара/пепел“.

„Това означава, че Майон е в нова фаза на магматично изригване, с повишена вероятност от потоци от лава... в близките дни до седмици“, каза PHIVOLCS.

Институтът предупреждаваше за опасност от потоци от лава, скални обрушвания и други вулканични опасности.

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Вулканът Майон, известен още като планината Майон, е активен стратовулкан в провинция Албай в регион Бикол, обхващащ южната част на остров Лусон и близките островни провинции на югоизточноазиатската държава. ОЩЕ: Учени откриха как древните хора са оцелели след изригването на супервулкан в Япония

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Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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