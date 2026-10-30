Вулканична тревога във Филипините: Вулканът "Майон" изригна (ВИДЕО)

Филипините повишиха нивото на вулканична тревога в петък след като вулканът Майон изригна „умерено“. Властите призоваха за евакуация в радиус от 6 километра (3,7 мили), предаде Анадолската агенция. Филипинският институт по вулканология и сеизмология (PHIVOLCS) заяви в изявление, че изригването е довело до повишаване на нивото на тревога. Вулканът е изпратил „гъст, бързо издигащ се и извиващ се облак пепел на 3000 метра (9 842 фута) над кратера на върха“, съобщи PHIVOLCS, добавяйки, че облакът „се е разпръснал на запад-югозапад от умерени ветрове и се очаква пепелта да падне в общностите Дарага, Гинобатан и съседните общини Албай“.

🌋 Mayon Volcano erupts in Philippines, sending massive ash plume 3,000 meters above summit 🚨 Authorities raise alert level to 3 following ‘moderately explosive’ eruption, urge evacuations within 6-kilometer radius amid lava flow and rockfall risks https://t.co/rZmZRKgPTr https://t.co/7vsHBZTWDS — Anadolu English (@anadoluagency) October 30, 2026

Опасност от лава

Тревога от ниво 3 се издава по време на „продължително повишаване на нивата на вулканични земетресения“, както и на „силни и обемни изхвърляния на пара/пепел“.

„Това означава, че Майон е в нова фаза на магматично изригване, с повишена вероятност от потоци от лава... в близките дни до седмици“, каза PHIVOLCS.

Институтът предупреждаваше за опасност от потоци от лава, скални обрушвания и други вулканични опасности.

Подробности за Майон

Вулканът Майон, известен още като планината Майон, е активен стратовулкан в провинция Албай в регион Бикол, обхващащ южната част на остров Лусон и близките островни провинции на югоизточноазиатската държава. ОЩЕ: Учени откриха как древните хора са оцелели след изригването на супервулкан в Япония