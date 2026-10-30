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"Трън в очите, трябва да бъде резерва": Бивш селекционер на България попиля звезда на Реал Мадрид

30 октомври 2026, 22:11 часа 590 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
"Трън в очите, трябва да бъде резерва": Бивш селекционер на България попиля звезда на Реал Мадрид

Отсъствието на Винисиус Жуниор от състава на Реал Мадрид в първенството продължава. Както е известно, бразилецът получи наказание от четири мача в Ла Лига, след като издърпа свой съперник за косата и бе изгонен с червен картон. Той вече пропусна дербито с Барселона, а завръщането му ще се състои едва след международната пауза през ноември. Според легендата на германския футбол Лотар Матеус обаче отсъствието на Винисиус не е недостатък за "кралете". Легендарният халф е категоричен, че отборът се представя много по-добре без него.

Матеус разкости Винисиус Жуниор от критики

Матеус, който е бивш национален селекционер на България, смята, че егото на Винисиус вреди на цялата институция, не просто на отбора. Той направи интересно сравнение между него и звездата на Байерн Мюнхен - Хари Кейн, който преди дни спечели "Златната топка". Матеус определи голмайстора на баварците за джентълмен - качество, което звездата на Реал Мадрид не притежава. Накрая той изрази надежда треньорът на "кралете" Жозе Моуриньо и президентът на клуба Флорентино Перес да предприемат мерки и да поставят футболиста на мястото му - резервната скамейка.

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Лотар Матеус

"Той трябва да бъде резерва"

"Реал играе по-добре без него. Той е вредител. Той е трън в очите. Публичният му образ не помага по никакъв начин на тима", заяви 65-годишният експерт по време на пресконференция. "Затова се радвам, че не попадна сред първите десет за "Златната топка". Хари Кейн например е пълната му противоположност - истински джентълмен, който винаги подхожда с разбиране и търпение. Винисиус Жуниор не е такъв. Надявам се в името на клуба президентът скоро да излезе с ясна позиция за Винисиус Жуниор - било чрез официално предупреждение или като позволи на Моуриньо да го остави на пейката. Дори когато е в отлична физическа форма, той трябва да остава сред резервите, тъй като поведението му вреди както на състава, така и на институцията."

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Реал Мадрид Лотар Матеус Винисиус Жуниор
Дария Александрова
Дария Александрова Редактор
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