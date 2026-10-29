Израел разследва изборна намеса от Катар и Турция, Нетаняху прави свой "щурм на Капитолия"

Шин Бет (Израелската агенция за сигурност) разследва подозрения, че чуждестранни субекти, сред които вероятно са Катар и Турция, са насочвали средства към Израел, с цел да повлияят на гласуването в арабските общности по време на парламентарните избори, състояли се тази седмица. Този ход идва вследствие на указание от председателя на Централната избирателна комисия съдия Ноам Солберг за разследване на случаи на предполагаемо чуждестранно финансиране и подкуп при вота.

Разследването няма да забави обявяването на окончателните резултати от изборите, съобщава източник от местната ЦИК пред The Jerusalem Post. Източникът добавя, че то също така няма да попречи на президента Исаак Херцог да избере лидер на партия, който да започне процеса по сформиране на коалиция.

Към момента блокът около настоящия премиер Бенямин Нетаняху води с малка преднина пред този на опонента му Гади Айзенкот (53 на 48 места), а арабските партии засега имат 19 места в 120-членния Кнесет (парламент). Не са преброени обаче бюлетините, изпратени по пощата.

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На въпрос дали разследването може да доведе до нови избори, източникът на израелското издание отвръща, че е „твърде рано за такъв въпрос“. „Първо трябва да проверим дали е имало някакво въздействие и дали това изобщо засяга разпределението на местата в Кнесета“, казва той.

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Междувременно N12 News съобщи, че Шин Бет е разполагала с разузнавателна информация за потенциални незаконни парични преводи, но не е информирала ЦИК, включително и председателя ѝ Солберг. В репортажа се отбелязва, че в сряда вечерта на ЦИК е представена информация, която е била „изключително сериозна“.

Говорителят на Министерството на външните работи на Катар публикува изявление, в което категорично опровергава твърденията, че Доха се е намесила в израелските избори. Той обвинява израелски политици и медии, че разпространяват дезинформация и използват Катар като изкупителна жертва за своите политически провали. „Първо обвиниха Катар, че е подкупил Нетаняху, после – израелската левица, а сега – арабските гласоподаватели. Ако тези твърдения бяха верни, Катар очевидно щеше да притежава целия Израел", казва говорителят на ведомството.

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Отделно от това адвокат на „Ликуд“ - партията на Нетаняху - е заявил пред The Jerusalem Post, че формацията възнамерява да поиска обявяване на резултатите за невалидни в избирателните секции, където има подозрения за нередности.

Разследването за чуждестранно финансиране, полицейското разследване за предполагаем подкуп, свързан с бюлетините на „Раам“ (Обединената арабска листа), и всяко правно оспорване на изборните резултати са отделни производства. Никое от твърденията не води до заключението, че изборните резултати са били незаконно променени.

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Израелските медии посочиха Катар и Турция като възможни източници на предполагаемото финансиране. "Канал 13" съобщи, че разследващите проверяват дали парите са преминали през обменни бюра и местни институции по маршрути, използвани по-рано за прехвърляне на средства за терористични цели, с цел да се насърчи гласуването в арабските общности чрез незаконни средства.

Снимка: Бенямин Нетаняху, Getty Images

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Източникът, получателите и предназначението на парите все още са предмет на разследване. Насърчаването на избирателната активност само по себе си не е доказателство за подкуп при изборите.

В писмото си, датирано от сряда и оповестено в четвъртък, Солберг определя представените му подозрения като сериозни, но изрично заявява, че не може да прецени основателността им. Той е наредил на директора на Шин Бет Давид Зини да използва правомощията на агенцията, за да събере доказателства, които да ги потвърдят или опровергаят информацията, и е поискал да му бъдат предоставени всички налични констатации през следващата седмица. За тогава е насрочен график за обжалване на изборните резултати. В писмото му не се посочват конкретни държави или политически партии.

Централната избирателна комисия на Израел също така отхвърли искането на депутата от партия „Йеш Атид“ Владимир Белиак за свикване на президиума ѝ във връзка с разследването. Причината - въпросът засяга класифицирано административно разследване. "Изборите за Кнесет са проведени в съответствие със закона", а целостта на урните е била запазена, казват от ЦИК. Председателят на комисията, съдия Ноам Солберг, е наредил на Шин Бет да проведе по-задълбочено разследване, след като му е била представена „класифицирана и чувствителна“ информация, която той не може да разкрие и която е породила подозрения, налагащи допълнителни проверки, добавят от комисията.

Разследването вече беше в ход преди гласуването във вторник. По време на посещение в Централната избирателна комисия във вторник Давид Зини публично определи изборите като сигурни и надлежно контролирани.

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Зини се срещна и с министър-председателя Бенямин Нетаняху в сряда вечерта - представил му е информация относно подозрения за чуждестранна намеса. Срещата била по инициатива на шефа на службата.

Арести по дело за плащания в полза на арабска партия

По отделното полицейско дело, свързано с подозрения за плащания за гласове в полза на арабската партия „Раам“, разследващите обявиха нови арести в четвъртък.

Полицията съобщи, че още четирима мъже са били арестувани по подозрение в участие в подкуп по време на изборите и в момента се разпитват от Националния отдел за борба с измамите. Арестите им последваха тези на трима жители от южната част на Израел във вторник сутринта, в деня на изборите, след което делото бе предадено на този отдел.

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Полицията съобщи, че при претърсванията са открити пари в брой и бюлетини за гласуване за партия „Раам“. В изявлението от четвъртък не се посочва връзка между този случай и подозренията за чуждестранно финансиране.

Отделно от това полицията отхвърли по-широкото твърдение на партия „Ликуд“, че изборите са били фалшифицирани. В изявление, публикувано в четвъртък сутринта, полицията заяви, че в деня на изборите са регистрирани сравнително малко инциденти, свързани с нарушаване на честността на изборите, и че нямат разузнавателна информация в подкрепа на отправените към тях обвинения.

Снимка: Бенямин Нетаняху, Getty Images

В сряда „Ликуд“ твърдеше, че арабските партии са „откраднали“ изборите чрез подкуп, заплахи, измама и други престъпления. Партията на Нетаняху заяви, че предоставя стотици свидетелски показания и доказателства на полицията, Шин Бет и Централната избирателна комисия.

В четвъртък, след публикуването на писмото на Солберг, от „Ликуд“ заявиха, че ционистките партии не трябва да си сътрудничат с „Раам“ или „Обединения списък“ за замяна на председателя на Кнесета или за сформиране на правителство, като твърдяха, че са били купени гласове.

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Председателят на партия „Балад“ Сами Абу Шехаде отхвърли обвиненията като „расистка клевета“, като обвини Нетаняху и съюзниците му, че подготвят почвата за отхвърляне на изборните резултати, и предупреди срещу провеждането на нови избори въз основа на фалшиви твърдения.

Председателят на партия „Яшар“ Гади Айзенкот - най-големият съперник на Нетаняху - призова всички жалби да бъдат разгледани задълбочено, като предупреди, че политическите фигури не трябва да се възползват от ситуацията, за да повлияят на датата за встъпване в длъжност на 26-ия Кнесет.

Председателят на партия „Демократи“ Яир Голан заяви, че основателните подозрения за изборни нарушения трябва да бъдат разследвани, но обвини Нетаняху, че се опитва да делегитимира решението на избирателите, по-специално на арабските гласоподаватели.

Депутатът от „Демократи“ Наама Лазими обвини „Ликуд“, че създава своя собствена версия на щурма на Капитолия в САЩ от 6 януари, и призова лидерите на опозицията да останат фокусирани върху отстраняването на Нетаняху. Тя също така призова за ново гласуване по въпроса за обявяването на Катар за вражеска държава.

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Не може да има автоматично анулиране

Само по себе си разследването на предполагаеми нарушения не отменя изборните резултати. Член 86 от Закона за изборите за Кнесет предвижда отделна съдебна процедура за оспорването им, като подозренията или разкриването на незаконно финансиране не водят до автоматична анулиране.

Законът допуска обжалване на основания, включващи незаконно проведени избори в цялата страна или в конкретна избирателна секция, неправилно разпределение на гласовете между листите, незаконно разпределение на местата или гласове, получени по незаконен начин. Основно изискване е твърдяната нередност да е могла да повлияе на изборните резултати.

Изборната жалба трябва да бъде подадена в Окръжния съд в Йерусалим, заседаващ като съд по административни дела, в срок от 14 дни от публикуването на резултатите. Съдът може да удължи срока при особени обстоятелства, като посочи мотивите за това. Делото се разглежда от състав от трима съдии.

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Сред лицата, имащи право да обжалват, са участващите кандидатски листи и техните кандидати, членовете на Кнесета, фракциите в новоизбрания Кнесет, членовете на централната и регионалните избирателни комисии, както и главният прокурор.

Съдът може да обяви изборите за невалидни на национално равнище или в конкретна избирателна секция и да разпореди провеждането на ново гласуване. Повторното гласуване не е единствената възможна мярка: съдът може също така да коригира разпределението на гласовете между листите и да обяви резултатите, или да постанови, че един кандидат е избран вместо друг.

Подаването на по-нататъшна жалба пред Върховния съд по правен въпрос обикновено изисква разрешение от неговия председател и трябва да бъде подадена в срок от 30 дни от датата на съдебното решение.

Ако първата инстанция обяви изборите за невалидни на национално равнище, лицата, имащи право да подадат обжалване на изборните резултати, могат по право да се обърнат към Върховния съд, дори и да не са били страни по първоначалното производство. Делото трябва да бъде разгледано от петима съдии или от по-голям състав с нечетен брой членове.

Законът изрично постановява, че обжалването на изборните резултати не спира работата на Кнесета. Резултатът от него също така не отменя вече взетите от парламента решения.