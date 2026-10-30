САЩ одобриха потенциалната продажба на 500 ракети Patriot на Украйна

Съединените щати одобриха евентуална продажба на 500 ракети-прехващачи Patriot на Украйна на стойност 2,1 милиарда долара. Новината идва в момент, когато Киев се стреми спешно да попълни запасите от ракети за съществуващите си системи. Държавният департамент е одобрил предложената продажба на чуждестранни военни на 30 октомври, според уведомлението на Агенцията за сътрудничество в областта на отбраната и сигурността на САЩ.

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Пакетът обхваща 500 ракети Patriot Advanced Capability-3 Missile Segment Enhancement (PAC-3 MSE), заедно с резервни части и логистична поддръжка. Предложената покупка ще бъде финансирана изцяло от партньорите и съюзниците на Украйна, а не от средства на американските данъкоплатци. Оръжейният гигант Lockheed Martin е посочен като главен изпълнител на сделката.

САЩ са разрешили доставката на 500 ракети PAC-3 MSE за Украйна

Предложената продажба включва 500 прехващачи PAC-3 MSE, вариант на ракета, използван от системата за противовъздушна отбрана Patriot. Очакваната обща стойност на пакета е 2,1 милиарда долара.

В допълнение към прехващачите, уведомлението обхваща класифицирани и некласифицирани резервни части, логистични услуги и програмна поддръжка. Оборудването е предназначено за поддръжка на съществуващите украински системи Patriot.

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Одобрението на Държавния департамент позволява предложената транзакция да премине през процеса на продажби на военни продукти на САЩ в чужбина. Това не означава, че е подписан окончателен договор или че ракетите вече са доставени.

Съюзниците ще покрият цялата цена от 2,1 милиарда долара

Предложената продажба ще бъде финансирана от международните партньори и съюзници на Украйна. Според информацията, придружаваща одобрението, пакетът няма да изисква финансиране от данъкоплатците в САЩ.

В някои доклади Канада, Германия и Норвегия са посочени като държави, свързани с финансовите споразумения. Предоставената информация обаче не установява какъв ще бъде приносът на всяка държава.

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Структурата на съюзническо финансиране позволява на Украйна да придобива произведени в САЩ ракети-прехващачи чрез американския процес на одобряване на износа. Окончателните финансови договорености ще зависят от последващите стъпки в сделката.

Lockheed Martin е назначен за главен изпълнител

Lockheed Martin ще бъде главен изпълнител на предложената продажба. Компанията произвежда прехващача PAC-3 MSE. В известието компанията е посочена като основен индустриален участник в пакета.

Транзакцията включва също резервни части и услуги за поддръжка, необходими за поддръжката на ракетите и свързаното с тях оборудване. В предоставеното съобщение не е посочен окончателен график за доставка. Одобрението на Държавния департамент не уточнява и кога 500-те прехващача ще станат достъпни за украинските сили.

Недостигът на ракети Patriot допълнително усложнява ситуацията

Предложената продажба идва на фона на продължаващите съобщения, че Украйна е изправена пред остър недостиг на ракети-прехващачи за системите Patriot. Киев разчита на съществуващите си системи като част от мрежата си за противовъздушна отбрана. Наличието на ракети-прехващачи остава проблем, тъй като Украйна се стреми да поддържа оперативната ефективност на тези системи.

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Съобщава се, че някои планирани трансфери от съюзнически държави са претърпели забавяне, тъй като все още изискват одобрение от САЩ. Разрешението от 30 октомври одобрява предложената продажба на САЩ, но не определя сроковете за всички отделни съюзнически трансфери. В известието също не се уточнява колко бързо биха могли да бъдат произведени или доставени предложените ракети.

САЩ твърдят, че продажбата няма да повлияе на военната готовност

Държавният департамент заяви, че предложената сделка няма да изисква разполагането на допълнителен американски персонал в Украйна. В него се посочва също, че продажбата няма да повлияе неблагоприятно на отбранителната готовност на САЩ.

Гаранциите са насочени към справяне с потенциални опасения относно оперативните последици от подкрепата на изискванията за противовъздушна отбрана на Украйна. В известието не се съобщава за нова американска военна мисия в Украйна.

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Пакетът е структуриран като продажба на оборудване и поддръжка. Прилагането му остава предмет на нормалния процес за продажби на военни продукти в чужбина.

Одобрението не е финализиран договор

Решението от 30 октомври представлява одобрение от страна на правителството на САЩ за евентуална продажба. Такива уведомления са част от стандартната процедура за продажби на военни материали в чужбина на Агенцията за сътрудничество в областта на отбраната и сигурността.

Приблизителната стойност от 2,1 милиарда долара описва предложения пакет, а не потвърдена окончателна договорна цена. Броят на ракетите и свързаните с тях артикули за поддръжка може да бъде предмет на условията на евентуалното споразумение. В предоставената информация не е обявен сключен договор за покупка или дата на доставка. За Украйна решението бележи стъпка към придобиването на допълнителни ракети-прехващачи Patriot, но ракетите все още не са прехвърлени по предложената сделка.