Китай изключва 33 висши военни от Комунистическата партия

Китай изключва 33 служители от Комунистическата партия. Това бе решено на Петия пленум на Централния комитет на Китайската комунистическа партия, който се проведе в Пекин. На форума присъстваха само 279 членове на Централния комитет — по-малко отколкото на предишните срещи.

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Сред изключените са генерал Чжан Юксия, генерал Лю Дженли и бившият секретар на Партията в Синджан Ма Синжуей. След промените в персонала на Централната военна комисия, според доклади остават само двама от седмината редовни членове: Си Дзинпин и Чжан Шенмин. Експерти, цитирани от Би Би Си, смятат, че Си Дзинпин използва чистките, за да укрепне личната си власт преди Конгреса на Комунистическата партия през 2027 г. Официално властите обясняват изключванията с нарушения на партийната дисциплина и корупция, но не предоставят подробности.

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През първите девет месеца на 2026 г. дисциплинарни мерки засегнаха 680 000 души в партийния апарат. Си Дзинпин води антикорупционна кампания от 2012 г. Според експертите тя се е превърнала в инструмент за борба с нелоялността и за укрепване на контрола над партията и армията. На конгреса през 2027 г. се очаква Си да си осигури преизбиране за четвърти мандат.

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