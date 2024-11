Ескалация, криза: Близък до Путин източник за Сирия (ВИДЕО)

Криза за Башар ал Асад – така известният руски военнопропаганден телеграм канал "Рибар", създаден и поддържан от бившия говорител на руското военно министерство Михаил Звинчук, описва ситуацията в Сирия. Припомняме – Звинчук е лично награждаван от руския диктатор Владимир Путин, който се намеси в Сирия преди 9 години, като там има и руски военен контингент.

Ситуацията в Сирия ескалира на 27 ноември, когато започна светкавична офанзива на сирийските бунтовници – за кои точно бунтовници става въпрос, научете тук: Путин е заклещен в Украйна: Сирия почва пак да гори и Асад закъсва

"Рибар" директно пише: Ситуацията в провинция Алепо бързо се влошава, Свободната сирийска армия (ХТШ) окупираха няколко населени места от север и вече атакуват град Алепо. "На запад от Алепо боевете продължават в околностите на Кафр Даел и Башкатин. На юг ситуацията е много по-лоша - бунтовниците са завършили прочистването на Джамият Кахраба и Хан Ал-Асал", пише руският източник, като уточнява, че бунтовнически части са влезли в Ново Алепо и е превзета Академията "Ал Асад" там. Руският канал описва бунтовниците като "екстремисти" и добавя, че те имат на разположение и ракети – вероятно се има предвид портативни ракетни установки, а не тежки системи за залпов огън. И добавя, че имало поне 3 атаки с дронове срещу летище "Ан Нейраб" (югоизточно от град Алепо), което подсказвало, че бунтовническите сили разполагат със собствени дронове:

"В същото време войските на Асад се оттеглят от магистрала М5, а бунтовниците не само прерязаха пътя, но на някои места превзеха населени места на запад от него. Те също окупираха Талхия и Арбих, постигайки значителен напредък към маршрута от север на Серакиб. Общата ситуация остава критична: правителствените войски, като минимум, могат да загубят всички територии западно от магистрала М5, освободена в началото на 2020 г. Предвид настъплението на бунтовниците на широк фронт, самият Алепо може да бъде под заплаха от обкръжение, фронтът на запад от който също се срива", уточнява "Рибар".

A Rebel fighter is rejoiced upon returning to his village. pic.twitter.com/jIVTEtvnfN

В потвърждение на руския прочит, вече има данни, че сирийските бунтовници са превзели цялата западна част на провинция Алепо т.е. над 50 населени места и 15 опорни пункта на армията на Асад и то само за 48 часа (ВИДЕО, 18+). Бунтовническите сили се намират на 1,5 километра от центъра на Алепо, сочат тези данни:

Latest Situation Map in Syria by Clash Report



Syrian opposition forces have seized the entire western Aleppo countryside, capturing over 50 settlements and 15 military points in 48 hours.



They now stand just 1.5 km from Aleppo city centre. pic.twitter.com/U2TTYZVESQ