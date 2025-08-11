Войната в Украйна:

Японските власти поискаха масова евакуация

Японските власти призоваха днес няколко милиона души да се евакуират от домовете си заради наводнения и свлачища, настъпили след проливни дъждове в югозападната част на страната. Няколко души са обявени за изчезнали. На кадри, излъчени по японската телевизия, се виждат къщи, магазини и автомобили, залети от вода с височина около метър, в няколко района в префектура Кумамото. До 6 ч. тази сутрин (полунощ българско време) над 37 сантиметра дъжд - рекорд за региона, са паднали над град Тамана, който е най-засегнат от дъждовете, по данни на японската метеорологична агенция.

"Ситуацията представлява смъртоносна опасност и безопасността трябва да бъде осигурена незабавно", предупредиха метеоролозите, добавяйки, че "е необходима максимална бдителност".

Общо предупреждения и призиви за евакуация са били отправени към над три милиона жители на региони в югозападната част на Япония, според Агенцията за управление на пожари и бедствия. Около 384 000 души, предимно живеещи в Кумамото, са обект на най-високата степен на тревога, според същия източник.

Мъж от Коса, в Кумамото, е обявен за изчезнал днес след свлачище, което е затрупало дома му, съобщи местен представител. В Мисато, друг град в префектурата, спасители се опитват да помогнат на възрастен мъж, заклещен в дома си, който също е засегнат от свлачище. 

Двама души от големия град Фукуока са били отнесени вчера от река и все още са в неизвестност, съобщи японската обществена телевизия Ен Ейч Кей, цитирана от БТА.

