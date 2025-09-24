Флотилията с хуманитарна помощ за Газа обвини Израел, че я е атакувал с химическо оръжие (ВИДЕА)

Организаторите на пропалестинската флотилия, която се надяваше да достави хуманитарна помощ в Ивицата Газа, заявиха, че Израел ги е атакувал със "светлинни бомби, експлозивни сигнални ракети и вероятно химически вещества", докато са се приближавали към опустошената от война палестинска територия.

"Израелските окупационни сили са предприели най-малко 11 атаки срещу флотилията "Глоубъл Сумуд" (Global Sumud), докато тя се намира на 600 морски мили (1100 километра) от Газа", заяви организацията CODEPINK в публикация в социалните мрежи. "Израел заплашва и тероризира хуманитарните работници, пренасящи хуманитарна помощ в международни води. Прекратете блокадата на Газа веднага", заяви групата в коментар, цитирана от ДПА.

🇮🇱🇵🇸‼️ Five Global Sumud Flotilla boats in the Mediterranean Sea were attacked by drones, one hit with explosives, one with a chemical device, and three with flashbangs, according to activists onboard the ships pic.twitter.com/1uFjc0CzHA — HOT SPOT (@HotSpotHotSpot) September 23, 2025

Флотилията публикува в социалните мрежи видеозапис, на който се виждат, както тя твърди, "светлинни гранати ... несмъртоносно взривно устройство, използвано главно от полицията или военните. То е предназначено да обезвреди временно хора, без да причинява трайни наранявания, което го прави полезно при контрол на тълпи или операции по спасяване на заложници".

Активисти заявиха, че срещу лодките са били използвани "експлозивни сигнални ракети" и "предполагаеми химикали", както и "неидентифицирани безпилотни летателни апарати и средства за заглушаване на комуникациите".

"В момента сме свидетели на тези психологически операции, но няма да се оставим да ни сплашат", заяви флотилията в публикация в "Телеграм".

Флотилията "Глобал Сумуд", която отплава от Барселона в края на миналия месец със стотици активисти на борда, има за цел да пробие израелската морска блокада на Ивицата Газа, за да достави хуманитарна помощ.

"Сумуд" означава непоколебим на арабски език.