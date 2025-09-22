Германия няма да признае палестинска държава

Германия потвърди позицията си, че няма да признае палестинска държава, докато израелци и палестинци не договорят решение за две държави, съобщи "The Times of Israel". "Договореното решение за две държави е пътят, който може да позволи на израелците и палестинците да живеят в мир, сигурност и достойнство", заяви германският външен министър Йохан Вадепфул, преди да замине за Общото събрание на ООН в Ню Йорк.

"За Германия признаването на палестинска държава идва по-скоро в края на процеса. Но този процес трябва да започне сега", добави Вадепфул, цитиран от БГНЕС.

Тази седмица във форума на ООН се очаква Франция да признае Палестина, след като Австралия, Великобритания, Канада и Португалия направиха това на 21 септември.

Малта също признава Палестина

Снимка: Pixabay

По-рано днес стана ясно, че и Малта ще признае държавата Палестина, а това цели популяризирането на двустранното решение на конфликта в Близкия изток и слагане на край на войната в Газа.

Премиерът Роберт Абела за първи път обяви плановете за признаването на палестинската държава през май. Островната държава и преди е подкрепяла палестински каузи и се застъпва за двустранно решение, докато поддържа дипломатически отношения с Израел. Снощи Абела приветства в социалната мрежа Facebook доставката на пратка брашно, дарена от Малта на Газа "в навечерието на малтийското признаване на Държавата Палестина". Той заяви, че признаването е историческо и че Валета остава ангажирана с постигането на мир в региона.