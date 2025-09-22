И Португалия призна Палестина

Португалия признава Държавата Палестина. Това обяви португалският министър на външните работи Пауло Ранжел, цитиран от Ройтерс и БТА. Дясноцентристкото правителство на премиера Луис Монтенегро е взело решението на фона на "широк консенсус" между партиите в парламента в Лисабон, подчерта Ранжел. "Португалия подкрепя решението за две държави като единствения път към справедлив и траен мир", добави той.

В същото време Ранжел осъди атаките на "Хамас", извършени на 7 октомври 2023 г. и потвърди правото на Израел да съществува.

По-рано днес Великобритания, Канада и Австралия едновременно признаха Палестина. Очаква се утре примера да последват и Франция, Белгия и други страни в рамките на сесията на Общото събрание на ООН в Ню Йорк.

Бурни реакции в Израел

Решението на Лондон, Отава и Канбера предизвика бурни реакции в Израел и бе осъдено както от управляващи, така и от опозиция. "Имам ясно послание към онези лидери, които признават палестинската държава след ужасяващото клане от 7 октомври: Вие давате на терора огромна награда", заяви израелският премиер Бенямин Нетаняху.

"И имам още едно послание за вас: Това няма да се случи. Няма да има палестинска държава на запад от река Йордан", добави той. Районът на запад от река Йордан включва Израел, Западния бряг и ивицата Газа.

"Отговорът на последния опит да ни наложат терористична държава в сърцето на нашата земя ще бъде даден след завръщането ми от САЩ", добави Нетаняху.