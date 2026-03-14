Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

Глобална продоволствена криза заради войната в Иран. Без торове в сезона на засаждането. Скок на бензина в САЩ

14 март 2026, 14:45 часа 380 прочитания 0 коментара
Войната в Иран заплашва с глобална продоволствена криза заради намалените доставки на торове. Иранските атаки са нарушили значителна част от производството на урея в Близкия изток, а недостигът на газ принуди производителите на торове в Южна Азия да намалят производството. Това съобщи FT, добавяйки следното:

От 2,1 милиона тона урея — най-широко използваният азотен тор в света — приблизително половината от доставките са нарушени. Повече от 1,1 милиона тона торове са блокирани в Персийския залив, включително около 45% от световния износ на сяра, която е ключов компонент на фосфатните торове.

Индия е наредила на заводите за торове да намалят потреблението на газ с приблизително 70% поради недостига. Заводите в Пакистан и Бангладеш са преустановили производството.

Още: Затягане на коланите: Чака ни двуцифрено поскъпване на горивата, хляба и млечните продукти

Проблемът е, че всичко това се случва в сезона на засаждане в северното полукълбо. Цените на селскостопанските торове вече бележат рязък ръст - цената на уреята се е увеличила с повече от 40% от началото на конфликта в Близкия изток. Според изданието, вече има предупреждения да се очакват намалени добиви на основни култури като ориз. 

Същевременно The New York Times информира, че цените на бензина в САЩ са скочили с 23,5% от началото на войната в Близкия изток. 

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

В събота средната цена на бензина в САЩ се е повишила до 3,68 долара за галон. 

През последните две седмици световните цени на петрола са се повишили с 40%, достигайки 103,14 долара за барел, отбелязва изданието.

Докато България се моли за защита, съседите ни се подготвят: Гърция прави ПВО купол, Румъния ще произвежда дронове

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елена Страхилова
Още от Азия
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес