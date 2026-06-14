Думите от заглавието са на бившия служебен енергиен министър Росен Христов, който е настоящ ръководител на ДКК. Той ги каза в сутрешния блок на БНТ - и с тях визираше като цяло управлението на държавата в последните години.

Пълният цитат от Христов: "Не може министър и министър-председател да правят каквото си решат. Когато парламентът ти задава хаотична рамка, ти действаш хаотично. В мътна вода риба се лови – много хора се възползваха за лично обогатяване" - Още: "Няма сектор, в който да няма безсрамни заплати": Росен Христов говори, заплатата му не била такава. Хвалба и за "Боташ"