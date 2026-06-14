Капан на старта: Младият Иван Иванов изтегли тежък съперник, Григор Димитров с по-лек жребий

Григор Димитров и Иван Иванов, научиха жребия си за предстоящия Чалънджър турнира в Дъблин. Надпреварата от категория 75 ще се проведе между 15 и 20 юни на тревни кортове и ще бъде важна част от подготовката за предстоящите турнири на тази настилка.

Жребият в Дъблин раздели Григор Димитров и Иван Иванов в двете противоположни половини на схемата

Поставеният под №8 в схемата Григор Димитров ще започне участието си срещу люксембургеца Крис Родеш, който е №177 в световната ранглиста. При успех българинът може да срещне добре познатия австралиец Бърнард Томич във втория кръг, ако той преодолее ирландеца Конър Ганън.

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Младият Иван Иванов, който продължава да впечатлява с развитието си, получи далеч по-труден съперник на старта. Българският талант ще се изправи срещу шестия поставен в Дъблин Стефанос Сакеларидис от Гърция. При победа Иванов ще играе срещу Клемон Табюр или тенисист, преминал през квалификациите.

Любопитното е, че двамата българи са в противоположни половини на схемата, което означава, че евентуален сблъсък помежду им може да се състои единствено във финала на турнира. Това създава интригуваща възможност за изцяло български мач за трофея в Дъблин, макар и пътят дотам да изглежда сериозно предизвикателство и за двамата.

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