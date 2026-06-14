ТВ програма: Спорт по телевизията днес – 14.06.2026

Днешният спортен ден предлага богато разнообразие от събития за привържениците на различни дисциплини. Предстои дългоочакваното Гран При на Барселона във Формула 1, 2 и 3. Световното първенство по футбол ще ни предложи интересни сблъсъци от груповата фаза. В програмата намират място още волейбол, тенис, колоездене, голф и басктебол.
Ето какво може да гледате по телевизията днес:
07.00 Австралия – Турция БНТ 1, БНТ 3
09.40 Формула 3, Гран при на Барселона Диема спорт 3
11.10 Порше Суперкъп, Гран при на Барселона Диема спорт 3
12.25 Формула 2, Гран при на Барселона Диема спорт 3
12.30 Маунтинбайк: Световна купа в Леоганг, олимпийско крос кънтри, жени Евроспорт 2
14.35 Маунтинбайк: Световна купа в Леоганг, олимпийско крос кънтри, мъже Евроспорт 2
15.00 Волейбол, Словения – Япония МАХ Спорт 2
15.00 Тенис, турнир в Щутгарт, финал МАХ Спорт 3
15.30 Тенис, турнир в Хертогенбош, финал МАХ Спорт 1
16.00 Формула 1, Гран при на Барселона Диема спорт
16.30 Колоездене: Обиколка на Оверн-Рона-Алпи, осми етап, мъже Евроспорт 2
18.00 Волейбол, Франция – Германия МАХ Спорт 2
20.00 Германия – Кюрасао БНТ 1, БНТ 3
20.00 Голф: PGA тур, Канада оупън, четвърти ден Евроспорт 2
20.30 Волейбол, България – Сърбия MAX One
21.00 Баскетбол, Ховентуд – Валенсия Диема спор
22.00 Бараж в Сегунда дивисион МАХ Спорт 4
22.00 Наскар, състезание в Поконо МАХ Спорт 1
23.00 Нидерландия – Япония БНТ 1, БНТ 3
00.00 Волейбол, Бразилия – Аржентина МАХ Спорт 2
02.00 Кот д'Ивоар – Еквадор БНТ 1, БНТ 3
03.00 UFC, Топурия срещу Гейчи МАХ Спорт 2