ТВ програма: Спорт по телевизията днес – 14.06.2026

Днешният спортен ден предлага богато разнообразие от събития за привържениците на различни дисциплини. Предстои дългоочакваното Гран При на Барселона във Формула 1, 2 и 3. Световното първенство по футбол ще ни предложи интересни сблъсъци от груповата фаза. В програмата намират място още волейбол, тенис, колоездене, голф и басктебол.

Ето какво може да гледате по телевизията днес:

07.00 Австралия – Турция БНТ 1, БНТ 3

09.40 Формула 3, Гран при на Барселона Диема спорт 3

11.10 Порше Суперкъп, Гран при на Барселона Диема спорт 3

12.25 Формула 2, Гран при на Барселона Диема спорт 3

12.30 Маунтинбайк: Световна купа в Леоганг, олимпийско крос кънтри, жени Евроспорт 2

14.35 Маунтинбайк: Световна купа в Леоганг, олимпийско крос кънтри, мъже Евроспорт 2

15.00 Волейбол, Словения – Япония МАХ Спорт 2

15.00 Тенис, турнир в Щутгарт, финал МАХ Спорт 3

15.30 Тенис, турнир в Хертогенбош, финал МАХ Спорт 1

16.00 Формула 1, Гран при на Барселона Диема спорт

16.30 Колоездене: Обиколка на Оверн-Рона-Алпи, осми етап, мъже Евроспорт 2

18.00 Волейбол, Франция – Германия МАХ Спорт 2

20.00 Германия – Кюрасао БНТ 1, БНТ 3

20.00 Голф: PGA тур, Канада оупън, четвърти ден Евроспорт 2

20.30 Волейбол, България – Сърбия MAX One

21.00 Баскетбол, Ховентуд – Валенсия Диема спор

22.00 Бараж в Сегунда дивисион МАХ Спорт 4

22.00 Наскар, състезание в Поконо МАХ Спорт 1

23.00 Нидерландия – Япония БНТ 1, БНТ 3

00.00 Волейбол, Бразилия – Аржентина МАХ Спорт 2

02.00 Кот д'Ивоар – Еквадор БНТ 1, БНТ 3

03.00 UFC, Топурия срещу Гейчи МАХ Спорт 2