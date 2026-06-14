ФИФА се оправда с авария: Световната централа спешно вади доказателства след скандал

Неочакван технически проблем с ВАР системата предизвика сериозни дискусии по време на срещата между Швейцария и Катар на Световното първенство. Ситуацията възникна след отсъдена дузпа за швейцарците през първото полувреме, когато Ремо Фройлер беше фаулиран от вратаря на Катар Махмуд Абунада.

Съмненията около дузпата за Швейцария принудиха ФИФА да даде извънредно обяснение

Главният съдия отсъди дузпа, а ВАР извърши стандартна проверка за евентуална засада в хода на атаката. Решението беше потвърдено и Бреел Емболо се разписа за Швейцария. Липсата на обичайната графична визуализация на полуавтоматичната система за засада обаче породи множество въпроси сред зрителите и анализаторите.

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От ФИФА реагираха с официално становище, в което обясниха, че краткотрайна техническа неизправност е попречила на генерирането на анимацията за телевизионното излъчване. Световната централа подчерта, че самата ВАР система е функционирала напълно нормално и е потвърдила, че Фройлер не е бил в положение на засада.

„По време на мача между Катар и Швейцария в района на залива на Сан Франциско, кратка техническа неизправност предотврати генерирането на анимационна графика, показваща редовна позиция, преди отсъдената за Швейцария дузпа в 14-ата минута. Проблемът беше бързо разрешен.“

За да разсее съмненията около ситуацията, ФИФА публикува и изображения от проверката, които показват коректно начертаните линии и доказват, че решението за отсъждане на дузпата е било правилно.

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