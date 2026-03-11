Кратки новини за войната в Иран: Избити ирански ученици, раненият нов аятолах и петролът (ВИДЕА)

Предварителните резултати от американското военно разследване за удара срещу иранското начално девическо училище в Минаб сочат, че става въпрос за погрешно изстреляна от САЩ крилата ракета "Томахоук". Според иранските власти убитите при удара са 175, най-вече деца.

Reporter: Do you take responsibility for the Minab school strike? A military investigation found out that the U.S. struck the school.



Trump: I don’t know about it. pic.twitter.com/6XnfM5a9BF — Clash Report (@clashreport) March 11, 2026

The New York Times казва, че ударът е станал заради остарели данни - според тях сградата на училището била част от близък военноморски ирански комплекс, част от обектите на Корпуса на Иранската революционна гвардия. А иранското министерство на образованието твърди, че от началото на войната са убити 206 ирански ученици и учители, ранени са 161 - Още: След най-смъртоносния епизод във войната: Второ девическо училище е ударено в Иран (ВИДЕО, СНИМКИ)

Casualties in US–Israeli and Iranian attacks (as of Mar 11, 2026):



🇮🇷 Iran: 1,255 killed, 12,000 injured

🇱🇧 Lebanon: 570 killed, 1,444 injured

🇮🇱 Israel: 13 killed, ~2,000 injured

🇮🇶 Iraq: 15 killed, dozens injured

🇯🇴 Jordan: 14 injured

🇰🇼 Kuwait: 6 killed, dozens injured

🇧🇭… pic.twitter.com/y3erOXl4Yr — Clash Report (@clashreport) March 11, 2026

Отново The New York Times информира, че новият върховен лидер на Иран Моджтаба Хаменей е бил ранен в краката в първия ден на американско-израелските удари срещу страната. Информацията е на израелски и ирански източници. Според нея, Моджтаба има един счупен крак, порезни рани и синини, включително рана близо до едно от очите, но няма никаква опасност за живота му. Новият аятолах още не се е появявал публично след като беше избран на поста религиозен лидер на Иран.

Още: Третата световна война вече е започнала: 2 признака за това посочи историк

Между 3 и 4 седмици високите цени на петрола и съответно на горивата заради войната в Иран могат да бъдат понесени от Белия дом - след това натискът, особено вътрешният в САЩ, ще стане твърде сериозен. Такъв материал публикува Politico, на база твърдения от свой източник. Според твърденията, администрацията на Тръмп се окуражила, че пазарите "са управляеми", след като за по-малко от 24 часа цените на петрола докосваха 120 долара за барел, но паднаха близо до 85 долара. А на този фон Reuters публикува материал, според който американският военноморски флот е бил засипан от молби на танкери да бъдат ескортирани през Ормузкия проток, но нито една не е удовлетворена заради високия риск от военни действия. Това противоречи на изхвърлянето на Доналд Тръмп, че ще има безопасен ескорт за всеки кораб, искащ да мине през пролива. Тръмп дори призова корабите "да покажат кураж" и да минават, нямало страшно - Още: Иран плаши с невероятна цена на петрола, Тръмп вече не вижда нищо за поразяване

Удар след удар

Поредни много тежки бомбардировки засипаха Иран и днес. В Кудс имаше огромен взрив, вероятно е ударен обект с боеприпаси и оръжия. Кудс е духовният център на Иран:

🚨 Is this already the apocalypse, or not yet?



In the Iranian city of Quds, a powerful explosion occurred, raising a massive column of smoke and fire into the air. pic.twitter.com/BXzkJlgUxw — NEXTA (@nexta_tv) March 11, 2026

В Техеран продължават "петролните дъждове" - заради масираните удари по петролни обекти в иранската столица:

⚡️ After strikes on oil facilities in Iran, "black rains" with toxic particles are observed, — Reuters



The WHO warns of headaches, skin and eye irritation, and breathing problems, advising people to stay indoors. pic.twitter.com/8XqKFfLi5V — NEXTA (@nexta_tv) March 11, 2026

Иран също хапе - в Оман след атака с дронове са поразени цистерни-резервоари с петрол и горива в пристанището Салала. Източници на CNN твърдят, че Русия учи Иран как ефективно да нанася такива удари с дронове - от тактики за най-добрия начин да се избягва ПВО чрез промени на траекторията на полета на безпилотните самолети до избор на маршрути и колко голяма да е съответната вълна от дронове, целяща да порази определен обект:

⚠️Oil storage tanks damaged in strike on Omani port of Salalah, media reports. pic.twitter.com/m07xWcG8TO — NEXTA (@nexta_tv) March 11, 2026