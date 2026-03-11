Иран плаши с невероятна цена на петрола, Тръмп вече не вижда нищо за поразяване

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че след седмици на удари от страна на САЩ и Израел „практически не е останало нищо“, което да бъде цел в Иран. „Войната върви чудесно. Ние сме много пред графика“, заяви републиканецът в кратко телефонно интервю за американското издание Axios. „Практически не е останало нищо, което да бъде цел. Когато аз реша, че искам да приключи, тя (войната - бел. ред.) ще приключи".

Тръмп също така твърди, че конфликтът ще приключи „скоро“ и че ударите са нанесли повече щети, отколкото се е очаквало първоначално. "Нанесохме повече щети, отколкото смятахме за възможно, дори в първоначалния шестседмичен период", каза президентът на САЩ.

Що се отнася до иранския режим, той заяви: "Те плащат за 47 години смърт и разруха, които са причинили. Това е отмъщение. Те няма да се отърват толкова лесно“, каза Тръмп.

Иран плаши с цената на петрола заради Ормузкия проток

Междувременно Иран предупреди, че цените на петрола могат да достигнат до цели 200 долара за барел, ако войната в региона продължи. Това са думи на говорител на централния щаб на иранската организация „Хатам ал-Анбия“ - обединеното командване на иранските въоръжени сили.

Снимка: Getty Images

Говорителят Ебрахим Золфагари заяви, че Техеран няма да позволи преминаването през Ормузкия проток на петролни доставки, които са в полза на Щатите и техните съюзници. „Очаквайте петрол на цена 200 долара за барел“, добави той, като заяви, че цените следват регионалната сигурност, и обвини САЩ, че създават нестабилност в региона.

Движението на кораби през Ормузкия проток, през който преминават около 20% от световните доставки на петрол и втечнен газ, на практика е преустановено заради ответните атаки на иранските сили, а Техеран дори започна да минира ключовия маршрут за корабоплаването.

