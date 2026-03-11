Израел: Войната с Иран няма краен срок

Войната срещу Иран ще продължи „колкото е необходимо“. Това каза днес израелският министър на отбраната Израел Кац на среща с израелското военно ръководство в Тел Авив. „Тази операция ще продължи без времеви рамки, докато не постигнем всичките си цели и битката не се реши“, каза Кац, цитиран от ДПА. Министърът говори за „впечатляващи успехи в нападение и отбрана“ в близко сътрудничество със САЩ.

Той допълни, че оцелелите представители на иранското ръководство „бягат като мишки в тунелите, както и ръководството на „Хамас“ в Ивицата Газа“ и ги определи като „група страхливци, които заплашват жени, деца и старци по улиците, специализирали се в кланета и избиване на цивилни“.

Кац заяви, че Израел ще продължи ударите, за да смаже властовия апарат „в Техеран и Иран ден след ден, цел след цел“. Според него това ще позволи на иранския народ да се надигне на бунт и да свали ръководството на страната.

