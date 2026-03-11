Любопитно:

Външно министерство отново призова българите в Ливан незабавно да напуснат страната

11 март 2026, 18:48 часа 258 прочитания 0 коментара


Във връзка с влошената ситуация на сигурността в региона на Близкия изток, настоятелно препоръчваме да се избягват каквито и да е пътувания до Ливан, се казва в съобщение на Министерството на външните работи (МВнР). "Отново приканваме намиращите се в Ливан български граждани да напуснат незабавно страната, като се възползват от всички налични безопасни към този момент възможности, включително с граждански полети от летището в Бейрут", посочват от МВнР.

Сигнали и молби за съдействие при бедствени ситуации на български граждани се приемат денонощно и на телефонните линии на дирекция "Ситуационен център": +359 2 948 24 04; +359 2 971 38 56 или на имейл: crisis@mfa.bg", припомнят от МВнР.

Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
