Външно министерство отново призова българите в Ливан незабавно да напуснат страната

Във връзка с влошената ситуация на сигурността в региона на Близкия изток, настоятелно препоръчваме да се избягват каквито и да е пътувания до Ливан, се казва в съобщение на Министерството на външните работи (МВнР). "Отново приканваме намиращите се в Ливан български граждани да напуснат незабавно страната, като се възползват от всички налични безопасни към този момент възможности, включително с граждански полети от летището в Бейрут", посочват от МВнР.

Още: Държавата помага на над 2600 българи: Актуални данни за евакуацията от Близкия изток

Сигнали и молби за съдействие при бедствени ситуации на български граждани се приемат денонощно и на телефонните линии на дирекция "Ситуационен център": +359 2 948 24 04; +359 2 971 38 56 или на имейл: crisis@mfa.bg", припомнят от МВнР.

Още: МВнР с нови данни за евакуацията на българи от Близкия изток