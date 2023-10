"Хамас": Израел унищожи историческа джамия в Северна Газа (СНИМКИ)

Същевременно израелските сили проведоха операции в няколко града на Западния бряг - другата палестинска автономия, намираща се на западния бряг на река Йордан.

Според изявление на Министерството на вътрешните работи на Ивицата Газа, контролирано от "Хамас", израелски самолет се е прицелил в джамията "Ал-Омари" в северната част на крайбрежния анклав, което е довело до нейното пълно разрушаване.

Древната джамия датира от VII век и е третата по големина в историческа Палестина.

Днес обаче израелската армия даде информация, че е унищожила оръжия, намиращи се в джамия в района на Джабалия в северната част на Газа. "Хамас" използва тези обекти, а също болници, жилищни сгради и други, за да складира боеприпаси. Освен това ползва и палестинци за "жив щит".

