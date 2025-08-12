И в Турция горят гори заради горещото време и човешка небрежност. Пожарникарите в Турция се борят с горски пожари в северозападната провинция Чанаккале, раздухвани от силни ветрове, предаде "Ройтерс". Стотици жители са евакуирани като предпазна мярка, съобщават местните власти и медиите, цитирани от БНР. С пламъците се борят около 700 души, заедно със самолети, хеликоптери и автомобилна техника. Сред евакуираните са университетски кампус, военни и жилищни райони, а жителите са призовани да избягват пътувания, които не са наложителни, за да са свободни пътищата за преминаването на аварийни превозни средства.

Още: Черна гора търси помощ: Горски пожари заплашват къщи и сгради (ВИДЕО)

Температурите в региона достигнаха 33 градуса по Целзий, а скоростта на вятъра - до 66 километра в час, според турската метеорологична служба. Около 50 души, засегнати от дима, потърсиха помощ в медицински заведения.

Обстановката у нас

Броят на пожарите в България е устойчив и не намалява. През последното денонощие сме имали 159 нови пожара. Не сме безпомощни, но това са изключително трудни за овладяване стихии.

Снимка Getty Images

Това съобщи директорът на ГД "Пожарна безопасност и защита на населението" главен комисар Александър Джартов по Нова телевизия за актуалната ситуация в страната и борбата с пламъците. Той допълни, че привличат допълнително служители на дежурство, за да разполагат с повече екипи.

Още: Пожарите в Испания се разрастват, хиляди са евакуирани (ВИДЕО)

"Извършваме организация по разполагане на критични и възлови места, включително патрулиране на служители с леки автомобили", обясни той.

Главен комисар Джартов заяви и че условията, в които се намират - с високи температури, буйна растителност и необработваеми територии, е изключително предизвикателство за спирането на тези пожари.

По отношение използването на самолети за гасене на пожари той обясни, че сами по себе си летателните средства не са достатъчни. "Необходима е комбинация и с наземни екипи. Винаги, когато разполагаме с повече ресурси, е по-лесно да ги управляваме", каза той.

Още: Климатичен коктейл "Молотов“: Смъртоносна гореща вълна в Южна Европа