И в Турция горят гори

12 август 2025, 10:10 часа 219 прочитания 0 коментара
И в Турция горят гори заради горещото време и човешка небрежност. Пожарникарите в Турция се борят с горски пожари в северозападната провинция Чанаккале, раздухвани от силни ветрове, предаде "Ройтерс". Стотици жители са евакуирани като предпазна мярка, съобщават местните власти и медиите, цитирани от БНР. С пламъците се борят около 700 души, заедно със самолети, хеликоптери и автомобилна техника. Сред евакуираните са университетски кампус, военни и жилищни райони, а жителите са призовани да избягват пътувания, които не са наложителни, за да са свободни пътищата за преминаването на аварийни превозни средства.

Температурите в региона достигнаха 33 градуса по Целзий, а скоростта на вятъра - до 66 километра в час, според турската метеорологична служба. Около 50 души, засегнати от дима, потърсиха помощ в медицински заведения.

Обстановката у нас

Броят на пожарите в България е устойчив и не  намалява. През последното денонощие сме имали 159 нови пожара. Не сме безпомощни, но това са изключително трудни за овладяване стихии.

Снимка Getty Images

Това съобщи директорът на ГД "Пожарна безопасност и защита на населението" главен комисар Александър Джартов по Нова телевизия за актуалната ситуация в страната и борбата с пламъците. Той допълни, че привличат допълнително служители на дежурство, за да разполагат с повече екипи.

"Извършваме организация по разполагане на критични и възлови места, включително патрулиране на служители с леки автомобили", обясни той.

Главен комисар Джартов заяви и че условията, в които се намират - с високи температури, буйна растителност и необработваеми територии, е изключително предизвикателство за спирането на тези пожари.

По отношение използването на самолети за гасене на пожари той обясни, че сами по себе си летателните средства не са достатъчни. "Необходима е комбинация и с наземни екипи. Винаги, когато разполагаме с повече ресурси, е по-лесно да ги управляваме", каза той.

Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
