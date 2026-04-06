"Хамас" обяви какви са условията му за разоръжаване

Говорителят на палестинската радикална групировка "Хамас" Абу Обейда заяви, че призивите за разоръжаването й представляват опит за продължаване на геноцида от страна на Израел.

Въоръженото крило на "Хамас" отхвърли призивите палестинската групировка да се разоръжи, заявявайки, че обсъждането на въпроса, преди Израел да приложи напълно първата фаза от "примирието" във войната на Израел срещу Газа, се равнява на опит за продължаване на геноцида срещу палестинския народ, предаде Al Jazeera.

"Хамас" чака първо компромис от Израел

Още: Крили оръжия в България: Бойци на "Хамас" получиха присъди в Германия

В телевизионно изявление Обейда, който е говорител на въоръженото крило на "Хамас", заяви, че повдигането на въпроса за оръжията "по груб начин" няма да бъде приемливо.

Въпросът за разоръжаването на "Хамас" е основна пречка в преговорите за прилагане на 20-точковия план на президента на САЩ Доналд Тръмп за Газа, насочен към прекратяване на войната на Израел в обсадената територия.

Откакто през октомври влезе в сила "примирието", договорено с посредничеството на САЩ и Катар, над 705 палестинци са били убити при израелски атаки, съобщава палестинската информационна агенция Wafa.

"Хамас" е заявил на медиаторите, че няма да обсъжда разоръжаването без гаранции, че Израел ще се изтегли напълно от Газа, съобщиха трима източници пред агенция Ройтерс миналата седмица.

Източник: Getty Images

Още: Елитът на "Хамас" е бил малко над 500 км от България: Имало е среща със съседно разузнаване

"Това, което врагът се опитва да прокара днес срещу палестинската съпротива чрез нашите братски посредници, е изключително опасно", каза Обейда.

Той заяви, че исканията за разоръжаване не са "нищо друго, освен открит опит за продължаване на геноцида срещу нашия народ, нещо, което няма да приемем при никакви обстоятелства".

Не стана ясно веднага дали коментарите представляват официално отхвърляне на подкрепения от САЩ план, който включва искане "Хамас" да се разоръжи.

Войната на Израел срещу Газа, която започна след атаките на "Хамас" срещу Южен Израел през октомври 2023 г., е довела до смъртта на над 72 000 палестинци, а най-малко 172 000 други са ранени.

Обейда призова медиаторите да окажат натиск върху Израел да изпълни ангажиментите си по първата фаза на плана на Тръмп, преди да може да се проведе каквото и да е обсъждане на втората фаза.

"Врагът е този, който подкопава споразумението", обяви той.